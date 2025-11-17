Γυναίκα στη Γαλλία αυτοκτόνησε με αλυσοπρίονο, μέσα σε πάρκινγκ καταστήματος.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο (15/11), και σύμφωνα με πληροφορίες η 60χρονη χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο για να αυτοκτονήσει κόβοντας τον λαιμό της στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes στη Γαλλία.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και ασθενοφόρο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

Η Εισαγγελία της πόλης Gap ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου. Η Εισαγγελέας, Μάριον Λοζακμέρ είπε: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».

Τέλος, φαίνεται πως ήταν γνωστό ότι η 60χρονη γυναίκα είχε αυτοκτονικές τάσεις.

