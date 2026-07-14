Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, με ώρα έναρξης τις 10 π.μ., η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία συγκέντρωσε πλήθος δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και εκπροσώπους από τα προσκεκλημένα κράτη.

Η Ημέρα της Βαστίλης

Η Ημέρα της Βαστίλης, ή αλλιώς 14η Ιουλίου, αποτελεί την επίσημη Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο ετήσιος εορτασμός της θεσπίστηκε επίσημα με νόμο τον Ιούλιο του 1880, προκειμένου να τιμήσει δύο κορυφαία ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν την πορεία της χώρας.

Αρχικά, η επέτειος αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική Άλωση της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου 1789. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το καθοριστικό σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και το απόλυτο σύμβολο για την κατάργηση της μοναρχικής αυθαιρεσίας.

Παράλληλα, η ημερομηνία αυτή τιμά και τη Γιορτή της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, στις 14 Ιουλίου 1790, επισφραγίζοντας την εθνική ενότητα και τη γέννηση του σύγχρονου γαλλικού έθνους.

Αεροπορική επίδειξη, παρελάσεις πεζοπόρων στρατιωτικών και Πολεμικού Ναυτικού

Η εμβληματική διοργάνωση περιελάμβανε πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μια εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη, παρελάσεις πεζοπόρων στρατιωτικών τμημάτων και διέλευση ιστορικών, αλλά και σύγχρονων οχημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό, τιμητικό αφιέρωμα στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις των παρευρισκομένων.

H γαλλική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων Patrouille de France

Η κορυφαία γαλλική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων, Patrouille de France, ηγήθηκε των εντυπωσιακών εορτασμών με έναν μοναδικό σχηματισμό.

Η ιστορική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1953 και είχε ως βάση της το Salon-de-Provence, ήταν η πρώτη που διέσχισε τον παρισινό ουρανό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Τα εννέα αεροσκάφη τύπου Alpha Jet της ομάδας εμφανίστηκαν στον εμβληματικό σχηματισμό «Big Nine», πετώντας σε υψόμετρο περίπου 305 μέτρων και αναπτύσσοντας ταχύτητα που άγγιζε τα 555 χλμ./ώρα.

Αυτή η εντυπωσιακή πτήση αποτέλεσε τον προπομπό για επτά ακόμα αεροπορικές ενότητες, στις οποίες έλαβαν μέρος 84 γαλλικά και 11 ξένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων αεροσκαφών άγγιξε τελικά τα εκατό.

Στη συνέχεια, στρατιώτες από υπερπόντια εδάφη, οι οποίοι ανήκουν στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού Πεζοναυτών, εκτέλεσαν έναν τελετουργικό χορό λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παρέλασης.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο δικηγόρος Ρισάρ Μαλκά τιμήθηκαν με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συνολικά, η νέα αυτή ομάδα πολιτών που τιμάται με τη Λεγεώνα της Τιμής περιλαμβάνει 619 άτομα, τα οποία ενσαρκώνουν την «αξία, το πνεύμα του πολίτη και το θάρρος», όπως ανακοίνωσε η Μεγάλη Καγκελαρία του Τάγματος.

Πεντακόσια δέκα οκτώ άτομα χρίστηκαν Ιππότες, ενώ άλλα έλαβαν προαγωγές σε ανώτερες βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων 79 Αξιωματικών, 16 Ταξιαρχών, 4 Μεγάλων Αξιωματικών και 2 κατόχων του Μεγάλου Σταυρού.

Το μεγάλο φινάλε με τη «Μασσαλιώτιδα» μπροστά στην προεδρική εξέδρα

Στρατιωτικά τμήματα άρχισαν να ψάλλουν τη «Μασσαλιώτιδα» μπροστά στον Εμανουέλ Μακρόν και ξεδίπλωσαν μια μεγάλη τρίχρωμη σημαία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της τελετής.