Η μητέρα των πέντε νεκρών βρεφών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα όπου συζούσε με τον σύντροφό της στην πόλη Οράνζ (Orange) του νομού Βοκλύζ (Vaucluse), τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η εισαγγελία της Καρπαντρά (Carpentras), επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Parisien».

Η ίδια πηγή αποκάλυψε επίσης ότι η εισαγγελία της Καρπαντρά παρέπεμψε την υπόθεση στην εισαγγελία της Αβινιόν (Avignon), καθώς έχει ξεκινήσει έρευνα για τη δολοφονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Η μακάβρια ανακάλυψη από τον σύντροφο

Τα σκελετικά υπολείμματα τεσσάρων βρεφών και η σορός ενός νεογνού εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο ιστορικό κέντρο της Οράνζ — στην κατοικία μιας οικογένειας, όπου η γυναίκα είχε γεννήσει ένα υγιές μωρό την Κυριακή.

Ο σύντροφος της μητέρας ήταν εκείνος που ανακάλυψε τα υπολείμματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Καρπαντρά. Ο 32χρονος άνδρας ήταν «σοκαρισμένος από την ανακάλυψη -για άλλη μια φορά πολύ αργά- της εγκυμοσύνης της συντρόφου του -εκείνη είχε γεννήσει στο σπίτι την Κυριακή προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο». Μέσα στο σπίτι, άρχισε να «ψάχνει» και ανακάλυψε «αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινα υπολείμματα». Επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελία, ο άνδρας ειδοποίησε το νοσοκομείο της Οράνζ, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρχές.

Το τμήμα της Εθνικής Αστυνομίας που είναι αρμόδιο για το οργανωμένο έγκλημα και την ειδική εγκληματικότητα, το οποίο έχει αναλάβει την έρευνα, πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού το βράδυ της Δευτέρας.

Στο μικροσκόπιο των ιατροδικαστών τα ευρήματα

Ιατροδικαστής εκτίμησε «ότι τα σκελετικά υπολείμματα και η σορός σε αποσύνθεση που βρέθηκαν ανήκαν σε πέντε βρέφη», ανακοίνωσε η εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη σορό, ενώ τα σκελετικά υπολείμματα θα υποβληθούν σε εργαστηριακή ανάλυση. Η μητέρα —επίσης 32 ετών και ακόμη νοσηλευόμενη μετά τη γέννηση ενός υγιούς μωρού την Κυριακή— δεν έχει ακόμη εξεταστεί από τις αρχές, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Μέτρα προστασίας για τα υπόλοιπα παιδιά

Το ζευγάρι, το οποίο έχει επίσης δύο παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών, διαμένει στο δεύτερο όροφο ενός παλαιού κτιρίου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το αρχαίο θέατρο. Το πρωί της Τρίτης, στην πόρτα του διαμερίσματος ήταν ορατές αστυνομικές σφραγίσεις που ανέφεραν την αιτία «ανθρωποκτονία ανηλίκου».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι «δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για τις πιθανές εγκυμοσύνες της συντρόφου του» και αφέθηκε ελεύθερος.

Η εισαγγελία παρέπεμψε την υπόθεση των δύο μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας στις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων, ζητώντας «πολύ ταχεία αξιολόγηση της κατάστασής τους», και διέταξε την προσωρινή τοποθέτηση του βρέφους που γεννήθηκε την Κυριακή —ενός αγοριού— εν αναμονή της παραπομπής της υπόθεσης σε δικαστή ανηλίκων.

Το σκοτεινό προηγούμενο στη Γαλλία

Σοβαρότερη υπόθεση βρεφοκτονίας στη Γαλλία παραμένει αυτή της Dominique Cottrez, πρώην βοηθός νοσηλευτή, που σκότωσε οκτώ νεογέννητα. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν το 2010, θαμμένες στον κήπο των γονιών της ή κρυμμένες στο γκαράζ του σπιτιού της. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη εννέα ετών το 2015, σε ηλικία 51 ετών.