Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία παραμένουν στο προσκήνιο, συνιστώντας έναν σημαντικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση Μακρόν, παρά τις εκτιμήσεις του Παρισιού ότι η συμμετοχή βαίνει μειούμενη.

Στη χθεσινή μεγάλη πορεία στη γαλλική πρωτεύουσα, συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι – παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες- εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους διαμαρτυρόμενους μαθητές λυκείου που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες.

Δακρυγόνα και αντλίες νερού «έδωσαν το παρών», με η συγκέντρωση στο Παρίσι να καταληγεί σε συγκρούσεις.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εξαιτίας των ισχυρών συμβολισμών και των προσώπων που έδωσαν και αυτά το «παρών».

Η πολιτική στροφή και η παρουσία Μελανσόν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς και του επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο Μελανσόν, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματός του, βάδισε δίπλα στους διαδηλωτές, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετατόπιση του αμιγώς μαθητικού κινήματος προς μια πιο σαφή πολιτική κατεύθυνση.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και επικρίσεις περί πολιτικής εκμετάλλευσης των νεανικών διεκδικήσεων, δεδομένου ότι η νεολαία και τα αστικά κέντρα αποτελούν κομβικό ακροατήριο για την Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι ο Μελανσόν έχει ταχθεί υπέρ της θέσπισης δικαιώματος ψήφου από τα 16 έτη (με διατήρηση της ενηλικίωσης στα 18) και της κατάργησης του ψηφιακού συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το βλέμμα στο εκλογικό τοπίο

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό αποτύπωμα των κινητοποιήσεων ενδέχεται να αξιοποιηθεί ευρύτερα στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες, όπου οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον Μελανσόν και τη Μαρίν Λεπέν ως πιθανούς διεκδικητές του δεύτερου γύρου. Παρά τον παλμό, πάντως, η δυναμική του κινήματος φαίνεται να δοκιμάζεται. Οι μαθητές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, αλλά ταυτόχρονα καταγράφεται αβεβαιότητα ως προς τα επόμενα βήματα, την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερες ανατροπές.

Το κρίσιμο ραντεβού του Σαββάτου

Το επόμενο μεγάλο τεστ στους δρόμους έχει οριστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τα εργατικά συνδικάτα απευθύνουν κάλεσμα για κοινή διαδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών και των «Κίτρινων Γιλέκων» — μια πρωτοβουλία που ερμηνεύεται τόσο ως προσπάθεια διοχέτευσης της μαθητικής οργής όσο και ως απόπειρα των συνδικάτων να διατηρήσουν τον έλεγχο των κινητοποιήσεων, αποτρέποντας μια ανεξέλεγκτη, αυτόνομη επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων».