Ο προϋπολογισμός της επίσκεψης του πάπα Λέοντα ΙΔ‘ “υπολογίζεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ”, δήλωσε τη Δευτέρα η Εκκλησία της Γαλλίας που απηύθυνε έκκληση για δωρεές οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν το ταξίδι αυτό που έχει προγραμματιστεί από τις 25 έως το 28 Σεπτεμβρίου.

“Το ποσό αυτό καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων δαπανών για την οργάνωση” του αποστολικού ταξιδιού, διευκρινίζει η Διάσκεψη των Επισκόπων της Γαλλίας (CEF) σε ανακοίνωση, είτε είναι η υποδοχή των συμμετεχόντων, ο έλεγχος και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι διευθετήσεις σε σχέση με το σύνολο των προσωρινών υποδομών στις διάφορες περιοχές στο Παρίσι, τη Λούρδη και το Μετς, στα ανατολικά.

Η Διάσκεψη των Επισκόπων υπογραμμίζει ότι χρειάστηκε “να ενισχύσει τους μηχανισμούς” εφοδιαστικής αλυσίδας, ασφάλειας και σκηνογραφίας απέναντι στον “ενθουσιασμό” που έχει προκαλέσει η επίσκεψη αυτή, για την οποία “περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί (ότι θα συμμετάσχουν σ.σ.) και περίπου 2.500 δημοσιογράφοι έχουν διαπιστευτεί”.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα έναν “πολύ μεγάλο μηχανισμό ασφάλειας” με 15.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης να αναπτύσσονται -σύμφωνα με τον σχεδιασμό- στο πιο σημαντικό μέρος του ταξιδιού αυτού.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που ξεκίνησε η Εκκλησία στις αρχές του καλοκαιριού έχει ήδη συλλέξει “περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ” γι αυτό το ταξίδι, “που χρηματοδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γενναιοδωρία του κόσμου”, σύμφωνα με τη CEF.

Η χορηγία (μεγάλοι δωρητές και επιχειρήσεις) και η πώληση προϊόντων που έχουν σχέση με το ταξίδι του ποντίφικα “θα συμπληρώσουν τους απαραίτητους πόρους” στη χρηματοδότηση και “όπου χρειαστεί, ιδίοι πόροι” θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν, οι οποίοι θα ληφθούν από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για ποιμαντικές δραστηριότητες, προσθέτει η CEF.

Για τις διαδικτυακές δωρεές στη διεύθυνση pape-france.fr, οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν το ποσό και τον τόπο όπου θα χρησιμοποιηθεί η συνεισφορά τους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πάπα, “συστήματα για προσφορές και δωρεές μέσω SMS ή κωδικών QR θα επιτρέψουν σε όλους να συνεισφέρουν” στους μεγάλους εορτασμούς, διευκρινίζει η CEF.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, 80.000 άνθρωποι αναμένονται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Σταντ ντε Φρανς για αγρυπνία, 500.000 την επομένη στην περιοχή Κονκόρντ-Σαν Ελιζέ στο Παρίσι για μια πολύ μεγάλη λειτουργία, 150.000 την Κυριακή 27 του μήνα στο ιερό της Λούρδης και δεκάδες χιλιάδες γύρω από τον καθεδρικό ναό του Μετς τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.