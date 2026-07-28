Η λεωφόρος των εκατομμυριούχων με τις βίλες και τα σπίτια που έμοιαζαν με «τρόπαια χλιδής και πλούτου» η D106 στη χερσόνησο του Cap Ferret στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει μετατραπεί σε ερείπια που καπνίζουν, μετά την καταστροφική φωτιά.

Πλαισιωμένη και από τις δύο πλευρές από καμένα αυτοκίνητα, και συντρίμμια των κάποτε ευτυχισμένων σπιτιών και με απανθρακωμένους κορμούς που είναι απομεινάρια ενός καταπράσινου πευκοδάσους, η D106, είναι ένας πραγματικός αυτοκινητόδρομος προς την κόλαση, όπως γράφει η Daily Μail, που κατάφερε να φτάσει εκεί και να απαθανατίσει την εικόνα της καταστροφής.

Η διαδρομή μήκους 41 μιλίων, η οποία συνδέει τη χερσόνησο Cap Ferret με την πόλη Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία , υπήρξε το επίκεντρο της πρωτοφανούς πυρκαγιάς που έχει καταστρέψει μια περιοχή τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και έχει αναγκάσει περισσότερους από 260.000 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα στη χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με 240 ακίνητα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, πολλά από τα οποία πιστεύεται ότι ήταν εξοχικές κατοικίες που ανήκαν σε εκατομμυριούχους Παριζιάνους.

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και «Αποκάλυψης» αντίκρισαν οι πρώτες δημοσιογραφικές αποστολές που κατάφεραν να φτάσουν στην πρώτη γραμμή του πύρινου εφιάλτη που κατακαίει τη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με την ανταπόκριση της Daily Mail.

Ο οδικός άξονας D106, που συνδέει τη χερσόνησο Καπ Φερέ (Cap Ferret) με την πόλη του Μπορντό -μια διαδρομή ανάμεσα στις κοινότητες Σαιν-Ζαν-ντ’Ιλάκ (Saint-Jean-d’Illac) και Λέζ-Καπ-Φερέ- βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς τραγωδίας. Εκεί όπου άλλοτε εκτείνονταν καταπράσινα πευκοδάση και πολυτελείς θερινές κατοικίες, πλέον δεσπόζουν απανθρακωμένοι κορμοί δέντρων, σκελετοί καμένων αυτοκινήτων και σωροί από ερείπια.

Εκατοντάδες βίλες έγιναν στάχτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, περισσότερα από 240 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται εκατοντάδες πολυτελείς εξοχικές βίλες που ανήκουν σε εύπορους Παριζιάνους.

Η μανία της φωτιάς υπήρξε τέτοια που τα σίδερα έλιωσαν και οι θερμοκρασίες σώριασαν σε ερείπια τα πολυτελή σπίτια.

Στην περιοχή Μπλαγκόν (Blagon): Μια διώροφη βίλα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος από την πύρινη λαίλαπα, διασκορπίζοντας τούβλα, λιωμένα μέταλλα και απανθρακωμένα ξύλα σε όλο τον κήπο.

Στις αυλές και τους δρόμους: Στις εισόδους των σπιτιών, πολυτελή οχήματα έχουν απανθρακωθεί πλήρως, αφήνοντας μόνο το μεταλλικό τους σκελετό.

Πισίνες γεμάτες στάχτη: Οι άλλοτε φροντισμένοι χώροι μιας πισίνας έχουν μετατραπεί σε θολές δεξαμενές, με ένα παχύ στρώμα γκρίζας στάχτης να επιπλέει στην επιφάνεια.

Εσωτερικό κατοικιών: Στις καμένες τοιχοποιίες, το μόνο που θυμίζει την πρότερη ζωή είναι τα μεταλλικά υπολείμματα μιας κουζίνας και οι σκελετοί από τρεις καρέκλες.

To βίντεο είναι αποκαλυπτικό των καταστροφών:

«Η χειρότερη κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Η εικόνα της καταστροφής αντικατοπτρίζει το μέγεθος της ευρύτερης κλιματικής και ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα περιοχή της Ζιρόντ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα αντιμετωπίζει κατάσταση «πιο σοβαρή από οποιαδήποτε άλλη από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ προειδοποίησε για μια ιστορικών διαστάσεων αντιπυρική περίοδο, σημειώνοντας ότι πάνω από 116.000 εκτάρια έχουν γίνει στάχτη από την αρχή του έτους σε περισσότερες από 13.500 πυρκαγιές, με το 90% αυτών να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Στη Γαλλία η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αδιάκοπα απέναντι σε μια μέγα-πυρκαγιά που άλλαξε για πάντα το τοπίο της γαλλικής Ριβιέρας του Ατλαντικού.