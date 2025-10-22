Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ θέλει την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος “μέσα στο μουσείο”, δήλωσε την Τετάρτη στη Γερουσία, τρεις ημέρες μετά τη θεαματική ληστεία κατά τη διάρκεια της οποίας εκλάπησαν ιστορικά κοσμήματα.

“Θα ήθελα να ζητήσω από το υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν η εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος εντός του μουσείου θα ήταν εφικτή”, δήλωσε η διευθύντρια του Λούβρου ενώπιον της επιτροπής πολιτισμού της Γερουσίας στην πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την κλοπή της Κυριακής, η οποία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση για την προστασία των έργων του Λούβρου.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα ασφαλείας που εξετάζονται “βραχυπρόθεσμα”, η Λοράνς ντε Καρ επικαλέστηκε “την ασφάλεια των χωρών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το Λούβρο, κυρίως του οδοστρώματος”.

“Σκέφτομαι, για παράδειγμα, μηχανήματα που ορίζουν αποστάσεις”, ώστε να εμποδίζεται “η στάθμευση των οχημάτων” δίπλα στο μουσείο, εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε εάν “όλοι οι συναγερμοί” λειτούργησαν, απάντησε: “απολύτως”.

“Οι βιντεοκάμερες (παρακολούθησης) λειτούργησαν στο εσωτερικό”, συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε ξανά για τη βιντεοεπιτήρηση στον εξωτερικό χώρο, απάντησε: “Αυτή είναι η αδυναμία μας”.

“Δεν εντοπίσαμε αρκετά νωρίτερα ότι είχαν φθάσει οι κλέφτες”, παραδέχτηκε. “Οι αδυναμίες στην προστασία μας περιμετρικά είναι γνωστές και καθορισμένες”, δήλωσε η Καρ.

Το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης των εξωτερικών χώρων του Λούβρου είναι “πολύ ανεπαρκές” και δεν κάλυπτε το μπαλκόνι μέσα από το οποίο εισέβαλαν οι δράστες της ληστείας, δήλωσε η Καρ

“Υπάρχουν κάποιες κάμερες περιμετρικά αλλά είναι απαρχαιωμένες, ο εξοπλισμός είναι πολύ ανεπαρκής, δεν καλύπτει όλες τις προσόψεις του Λούβρου, και δυστυχώς την πλευρά της αίθουσας Απόλλων” όπου έγινε η κλοπή, “η μόνη κάμερα είναι τοποθετημένη προς τα δυτικά, συνεπώς δεν κάλυπτε το μπαλκόνι από το οποίο έγινε η διάρρηξη”, δήλωσε η Καρ, διαβεβαιώνοντας ότι το μελλοντικό σχέδιο ασφαλείας θα καλύπτει “όλες τις προσόψεις”.

Η κλοπή στο Λούβρο είναι “τεράστιο τραύμα”, δήλωσε.

“Αυτή η κλοπή τραυματίζει το μουσείο μας στην πιο βαθιά αποστολή του, δεν τίθεται καθόλου θέμα για μένα να αποφύγω ή να υιοθετήσω μια θέση άρνησης”, πρόσθεσε κατά την πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά την κλοπή την Κυριακή.

“Παρά τις προσπάθειές μας, παρόλη τη σκληρή δουλειά μας καθημερινά, αποτύχαμε” συνέχισε.

Η πρόεδρος του πιο επισκέψιμου μουσείου παγκοσμίως δήλωσε ότι δεν θέλει “να αφήσει να πιστεύεται ότι αυτή η κλοπή ήταν μοιραίο να γίνει”.

“Δεν έχω σταματήσει από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Σεπτέμβριο του 2021 να εφιστώ την προσοχή της εποπτικής μας αρχής, της εθνικής αντιπροσωπείας και των μέσων ενημέρωσης στην κατάσταση υποβάθμισης και γενικής απαξίωσης του Λούβρου, των κτιρίων του και των δομών του”.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Λούβρου επανήλθε στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και στα πρώτα “τεχνικά και οργανωτικά” μέτρα που απαιτούνται”.

Μακροπρόθεσμα, η διευθύντρια του Λούβρου μίλησε για τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ασφαλείας του μουσείου, ή στο “κατευθυντήριο σχήμα εξοπλισμών ασφαλείας”, συγκεκριμένα με τον διπλασιασμό του “αριθμού καμερών στα 370 στρέμματα στα οποία εκτείνεται το Λούβρο και οι περιβάλλοντες χώροι του” και με τον εκσυγχρονισμό του “συστήματος βιντεοεπιτήρησης και εντοπισμού εισβολών”.

Η διευθύντρια του μουσείου διαβεβαίωσε τα μέλη της Γερουσίας ότι δεν υπήρξε “καθυστέρηση” στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου.

“Διαφωνώ με τα στοιχεία που περιέχονται στην προκαταρκτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου”, δήλωσε.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εξέτασε την περίοδο μεταξύ 2019 και 2024, έκανε λόγο για μια “καθυστέρηση που συνεχίζεται” σε αυτόν τον τομέα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος