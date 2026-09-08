Σε κοινή γραμμή για την προάσπιση της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Σεούλ προχωρά στην αποστολή ομάδας επιθεώρησης στην περιοχή, προκειμένου να αξιολογήσει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν και να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζουν τη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

«Η Νότια Κορέα και η Γαλλία θα συνεχίσουν να υφαίνουν στενούς δεσμούς συνεργασίας για να εγγυηθούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την ασφάλεια της παγκόσμιας αλυσίδας ανεφοδιασμού», ανέφερε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Μακρόν στο προεδρικό Μέγαρο.

Νωρίτερα, η Σεούλ ανακοίνωσε ότι στέλνει μια ομάδα για να αποτιμήσει «την κατάσταση» στο Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για ανάπτυξη στρατευμάτων.

Σημειώνεται πως από τα Στενά, που τα έκλεισε το Ιράν, περνούσε το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρίσι και Λονδίνο έχουν προσφερθεί να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση για την ασφάλεια των Στενών, στο πλαίσιο ενός συνασπισμού περίπου 40 χωρών (μεταξύ αυτών είναι και η Νότια Κορέα), παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να προωθούμε, να συντονίζουμε τις ενέργειές μας, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού» για την αποκλιμάκωση, είπε ο Μακρόν. «Η προοπτική μιας πολυεθνικής αποστολής, αυστηρά ειρηνικής, αφού επιτευχθεί συμφωνία, παραμένει αντικείμενο εντατικής διαβούλευσης», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον κυρίως για τις δυνατότητες αποναρκοθέτησης των ευρωπαϊκών χωρών. Προς το παρόν πάντως, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία και οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στην περιοχή.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Νότιας Κορέας επανέλαβαν επίσης ότι επιθυμούν να συνεργαστούν στους τομείς της άμυνας και της τεχνητής νοημοσύνης. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, μια αποστολή της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συμμετοχή τεσσάρων Rafale, θα σταθμεύσει στη Σεούλ ενώ πεζοναύτες και των δύο χωρών θα ανταλλάξουν επισκέψεις στις βάσεις τους, μέχρι τα τέλη του έτους.

Εξάλλου, οι δύο χώρες φιλοδοξούν ότι θα αυξήσουν τις εμπορικές συναλλαγές τους στα 20 δισεκ. δολάρια μέχρι το 2030, από περίπου 16 δισεκ. το 2024, ανέφερε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.