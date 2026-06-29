Στρατιωτική πρωτοβουλία με στόχο τη θωράκιση της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας προχωρούν το Παρίσι και το Μουσκάτ, καθώς η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε ότι η χώρα του βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Ομάν, αναπτύσσοντας ένα κοινό πλαίσιο δράσης που αποσκοπεί στην άμεση αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής συμμαχίας βρίσκεται η άμεση συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η κίνηση αυτή κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα για την αποκατάσταση της ασφάλειας των θαλάσσιων δρόμων και την αποτροπή πιθανών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια νέα διεθνή κρίση.

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μαζί με τους εταίρους μας, για την αποναρκοθέτηση των Στενών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες οδούς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη και άνευ όρων διέλευση από το Ορμούζ», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Τάρικ στο Ελιζέ.

Νωρίτερα, ο Μακρόν υποδέχτηκε τον σουλτάνο φορώντας και πάλι τα ίδια γυαλιά ηλίου που έκαναν αίσθηση στο Φόρουμ το Νταβός, τον Ιανουάριο. Δεν τα επέλεξε λόγω της υπερβολικής ηλιοφάνειας αλλά επειδή αντιμετωπίζει ξανά «ένα πρόβλημα στο μάτι», όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν έβγαλε τα γυαλιά του ούτε κατά την τελετή της υπογραφής διμερών συμφωνιών, μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, έχοντας δίπλα του τον σουλτάνο.