Η Γαλλία και η Βρετανία έχουν σκοπό να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα, ανέφερε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Η SVR, δήλωσε πως «Γαλλία και Βρετανία εργάζονται με σκοπό να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα».

Πιο συγκεκριμένα, «οι βρετανικές και γαλλικές ελίτ δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν την ήττα. Ως εκ τούτου, το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους για την παύση των εχθροπραξιών, αν διέθετε πυρηνική ή τουλάχιστον μια λεγόμενη βρώμικη βόμβα».

⚡️ Russia’s Foreign Intelligence Service: The British & French elites are actively exploring ways to supply Kiev with a nuclear bomb, or at least a so-called “dirty bomb”. Such reckless plans show that London & Paris have lost touch with reality.https://t.co/PYxhm6E06Z pic.twitter.com/iLWJyJIcmn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2026

«Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ρωσική SVR, το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά για την παροχή ενός τέτοιου όπλου στο Κίεβο, καθώς και των μέσων για την παράδοσή του. Αυτό περιλαμβάνει την κρυφή μεταφορά σχετικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Ως επιλογή, εξετάζεται η γαλλική μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο», επισήμανε το γραφείο Τύπου.

«Η Γερμανία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η SVR.

«Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι συνειδητοποιούν ότι το σχέδιό τους αποτελεί σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, πρώτα απ’ όλα της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, και ενέχει τον κίνδυνο να καταστρέψει το παγκόσμιο σύστημα μη διάδοσης».

Το γραφείο Τύπου δήλωσε ότι τα «σχέδια» του Λονδίνου και του Παρισιού είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.

Το Κίεβο απορρίπτει ως «παράλογο» τον ισχυρισμό της Ρωσίας περί πυρηνικών όπλων

Η Ουκρανία απέρριψε σήμερα ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια δύο πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό. Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι “κατάφωρο ψέμα”.