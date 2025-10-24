Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, Αλγερινής καταγωγής, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη βίαιη δολοφονία της Λολά Νταβιέ, 12 ετών, μετά από σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια, καταδικάστηκε σήμερα σε «πραγματικά ισόβια» από τη γαλλική δικαιοσύνη. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που λαμβάνει τη μέγιστη των ποινών.

Ο γενικός εισαγγελέας είχε ζητήσει νωρίτερα το πρωί την ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα μείωσης, με σκοπό «την προστασία της κοινωνίας, την αποτροπή μελλοντικών εγκλημάτων και την αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας».

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε τη σκληρότητα των πράξεων της Μπενκιρέντ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «πραγματικά βασανιστήρια». Υπογράμμισε επίσης την ανείπωτη ψυχολογική βλάβη που υπέστη το παιδί και η οικογένειά του σε συνθήκες ακραίας βίας.

Η «πραγματική ισόβια κάθειρξη», που εισήχθη στη Γαλλία το 1994, είχε έως σήμερα επιβληθεί μόνο σε τέσσερις άνδρες σε παρόμοιες υποθέσεις στο κοινό ποινικό δίκαιο.

Το έγκλημα

Η Μπενκιρέντ, τότε 24 ετών και με έντονη κοινωνική ανασφάλεια, ζούσε περιστασιακά με την αδελφή της στο Παρίσι. Στις 14 Οκτωβρίου 2022, προσέλκυσε βίαια τη Λολά, κόρη των θυρωρών της πολυκατοικίας, στο διαμέρισμά της.

Σε 97 λεπτά, βίασε και βασάνισε τη 12χρονη, προτού τη σκοτώσει κλείνοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια, τοποθέτησε το άψυχο σώμα της σε μια μεγάλη βαλίτσα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Οι περιγραφές των λεπτομερειών του βιασμού και της δολοφονίας της 12χρονης είναι πραγματικά σοκαριστικές.

Η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ παραδέχθηκε στο δικαστήριο την σεξουαλική κακοποίηση και τον βίαιο θάνατο της ανήλικης, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα, τον Οκτώβριο του 2022.

Η κατηγορούμενη, που κατάγεται από την Αλγερία, περιέγραψε με ψυχρότητα τις πράξεις της, ενώ τα λόγια της σοκάρουν με την κυνικότητα και την έλλειψη μεταμέλειας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας, είχε διαπληκτιστεί με τον πρώην σύντροφό της και εκείνη η ένταση την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι «θα έβλαπτε κάποιον».

Την ημέρα του εγκλήματος, όπως περιέγραψε, προσέγγισε τη Λόλα και της ζήτησε να ανοίξει την πόρτα του κτηρίου επειδή δεν είχε κάρτα εισόδου. Η 12χρονη τη βοήθησε, ανεβάζοντας τις βαλίτσες της στο διαμέρισμα της.

Η Μπενκιρέντ παραδέχθηκε ότι από εκείνη τη στιγμή είχε ήδη αποφασίσει να προκαλέσει βλάβη στο παιδί.

Η Λόλα φέρεται να παρακαλούσε «Μην μου κάνετε κακό», ενώ η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι την καθησύχαζε, λέγοντας της ότι δεν θα της έκανε κακό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία.

Περιέγραψε ότι χτύπησε το κεφάλι της στο ντους, ότι την έδεσε και ότι κατά την αντίληψή της η Λόλα ήταν ήδη «νεκρή», παρά το γεγονός ότι οι έρευνες έδειξαν ότι το παιδί ήταν ζωντανό κατά τη στιγμή του δεσίματος.

Η κατηγορούμενη περιέγραψε με ψυχρότητα πώς ξέσπασε όλο το «μίσος» που ένιωθε στο κορίτσι και παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως η Λόλα τελικά θα πεθάνει. Σε ένα άλλο σημείο, ανέφερε ότι άρχισε να βλέπει το παιδί σαν «πρόβατο», περιγράφοντας το δέρμα της ως «σκληρό σαν πρόβατου», ενώ φέρεται να έγραψε σύμβολα στα πόδια της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις ψυχίατροι απέκλεισαν την ύπαρξη οποιασδήποτε ψυχικής ασθένειας που θα μπορούσε να απαλλάξει την κατηγορούμενη από την ποινική ευθύνη, παρά τα «ψυχοπαθολογικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της. Ο γενικός εισαγγελέας επισήμανε ότι «χωρίς νόσο δεν υπάρχει θεραπεία» και ότι καμία φαρμακευτική αγωγή δεν θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τη συμπεριφορά της.

Η υπεράσπιση

Ο συνήγορος υπεράσπισης επικεντρώθηκε στο προγενέστερο βιογραφικό της Μπενκιρέντ: 24 χρόνια ζωής με τραυματικές εμπειρίες από παιδική ηλικία, οικογενειακή βία, σεξουαλική κακοποίηση, χρήση ναρκωτικών και φαρμάκων, πορνεία. Ωστόσο, όπως σημείωσαν οι ψυχίατροι, τίποτα από αυτά δεν είχε επισημοποιηθεί ούτε εξακριβωθεί πλήρως κατά την έρευνα.

