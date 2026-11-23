Σε σοβαρές δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες έχει μπει μία σχολή της γαλλικής αστυνομίας, μετά την αποκάλυψη περιστατικών ακραίου ρατσισμού, ανταλλαγής ναζιστικού υλικού και στοχευμένης παρενόχλησης μεταξύ των δοκίμων. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien, το οποίο ανάγκασε τις αρχές να κινητοποιηθούν άμεσα.

Παρέμβαση των Αρχών και πειθαρχικές διαδικασίες

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, η Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας (DGPN) στη Γαλλία προσέφυγε στις δικαστικές αρχές. Η σχετική δικογραφία, που εστιάζει στη διακίνηση ρατσιστικού υλικού σε ιδιωτικές συνομιλίες, κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Φοντενεμπλό. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εσωτερική διοικητική έρευνα στις εγκαταστάσεις της σχολής στο Καν-Εκλύζ (νομός Σεν-ε-Μαρν), ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους εμπλεκόμενους σπουδαστές.

Ομάδες ανταλλαγής μίσους και ναζιστικά σύμβολα

Βασισμένη σε ανώνυμες μαρτυρίες και ψηφιακά πειστήρια (screenshots), η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει τη δράση μιας μικρής ομάδας μελλοντικών αστυνομικών. Οι συγκεκριμένοι δόκιμοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εφαρμογές, όπως το WhatsApp και το Instagram, για να διαμοιράζονται άκρως προσβλητικό περιεχόμενο.

Ανάμεσα στα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, συγκαταλέγεται η ύπαρξη ενός ανδρείκελου ντυμένου με στολή Γερμανού αξιωματικού, το οποίο ήταν στημένο να χαιρετά ναζιστικά μέσα στο ίδιο το γραφείο των σπουδαστών. Επιπρόσθετα, καταγγέλλεται ότι στους υπολογιστές ορισμένων δοκίμων κυκλοφορούσε ψηφιακό αντίγραφο του μανιφέστου του Αδόλφου Χίτλερ, «Ο Αγών μου».

Ξενοφοβία, αντισημιτισμός και ακραίο bullying

Η παραβατική συμπεριφορά της ομάδας επεκτεινόταν και στη στοχοποίηση συναδέλφων τους. Το δημοσίευμα καταγράφει χυδαία ξενοφοβικά σχόλια εις βάρος ενός δοκίμου με καταγωγή από το Μαγρέμπ, καθώς και την ανταλλαγή εικόνων με έντονο αντισημιτικό περιεχόμενο.

Σε ένα άλλο βαρύ περιστατικό παρενόχλησης, οι δράστες δημιούργησαν και κυκλοφόρησαν ένα προσβλητικό φωτομοντάζ που απεικόνιζε ένα γυμνό παιδί με υπερμεγέθη γεννητικά όργανα, προκειμένου να χλευάσουν συγκεκριμένο σπουδαστή της σχολής.

Ερωτήματα για τη στάση της διοίκησης

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία που αναδεικνύει η Le Parisien αφορά τα αντανακλαστικά της ιεραρχίας. Όπως επισημαίνεται, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της σχολής φέρονται να είχαν λάβει γνώση για αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές ήδη από τους θερινούς μήνες, δίχως ωστόσο να προχωρήσουν εγκαίρως στη λήψη των απαραίτητων πειθαρχικών μέτρων.