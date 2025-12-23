Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη Νότια Γαλλία, μετατρέποντας δρόμους σε χείμαρρους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες, μετά από αλλεπάλληλα επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

These scenes show flooding this afternoon after the Lez River overflowed in Montpellier, in the Hérault Department of the Occitanie region, southern France. pic.twitter.com/yGFzTsgsrX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 22, 2025

Ισχυρές καταιγίδες έχουν ρίξει τεράστιες ποσότητες νερού σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Occitanie, με αποτέλεσμα πέντε départements να βρίσκονται σε κατάσταση πορτοκαλί ή κίτρινου συναγερμού για πλημμύρες και υπερχείλιση ποταμών.

Στο Μονπελιέ, οι βροχές ήταν τόσο έντονες που είναι σαν να «έπεσε μια εβδομάδα βροχής μέσα σε δύο ώρες», σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Severe flooding occurred after the Lez River overflowed in Montpellier, Occitania Region, France 🇫🇷 pic.twitter.com/ncRb8ewoUd — Disaster News (@Top_Disaster) December 22, 2025

Η βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού Lez, ο οποίος κατέκλυσε δρόμους και υπόγεια στην περιοχή Hérault της Occitanie, αφήνοντας πίσω του χειμάρρους νερού και φέρνοντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ταυτόχρονα, στον οικισμό Laroque, οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε πλημμυρισμένα ρεύματα, με κατοίκους και επιχειρηματίες να μετρούν τις πρώτες άμεσες συνέπειες στις περιουσίες τους.

Heavy flooding caused by river overflow in Laroque, Hérault, France 🇫🇷 pic.twitter.com/j0p4LQaJ5L — Disaster News (@Top_Disaster) December 21, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France και διεθνείς προβλέψεις προειδοποιούν ότι το ασταθές και δραστήριο σύστημα που κινείται από τη Μεσόγειο θα συνεχίσει να φέρνει ισχυρές βροχές και πιθανές νέες πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νότου, γεγονός που κρατά σε εγρήγορση τις αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Εκτός από την περιοχή της Occitanie, και άλλες γειτονικές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο προειδοποίησης, με τα τοπικά δελτία καιρού να μιλούν για επίμονη κακοκαιρία και αυξημένο ρίσκο πλημμυρικών φαινομένων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έχει δεχθεί πάνω από 1.000 κλήσεις για βοήθεια, κινητοποιώντας περισσότερα από 150 άτομα και 50 οχήματα για επιχειρήσεις άντλησης νερού, απεγκλωβισμού και στήριξης των πληγέντων περιοχών.

Σε πολλές κοινότητες οι δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι, με τις επιχειρήσεις καθαρισμού και αποκατάστασης να συνεχίζονται αδιάκοπα ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν στους κατοίκους να προσέχουν και να τηρούν τις ειδοποιήσεις πολιτικής προστασίας.

Good afternoon everyone, While we’re enjoying a fairly calm, dry spell here (no umbrellas doing overtime for once), it’s a very different and much more serious story across parts of southern France. In Montpellier, intense heavy to torrential rainfall has led to significant… pic.twitter.com/IiWPJNQUUQ — Kernow Weather Team (@KWTWeather) December 22, 2025

Παράλληλα με τις βροχές, η Météo-France έχει εκδώσει προειδοποιήσεις και για χιονοπτώσεις/παγετό σε κάποιες ορεινές περιοχές του νότου, γεγονός που επιδεινώνει τις συνθήκες στις οδικές αρτηρίες και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης.

🇫🇷 France | Intempéries 🔴 De fortes pluies dans les Cévennes provoquent des crues. 📍À Le Vigan, l’Arre atteint 4,30 m et alimente l’Hérault, également en hausse.#France #Inondations #KronikInsights pic.twitter.com/Ve5U8tcYx4 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) December 21, 2025

Τα τελευταία επεισόδια κακοκαιρίας προστίθενται σε μια ιστορία επαναλαμβανόμενων ακραίων πλημμυρών στη Γαλλία, όπου η υπερχείλιση ποταμών όπως ο Lez, ο Vidourle και άλλοι υδατικοί κόμβοι στο νότιο τμήμα της χώρας έχει γίνει συχνότερη λόγω των έντονων μεσογειακών φαινομένων.

Οι αρχές, υπό την πίεση των καιρικών συνθηκών, τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης και τη συμμόρφωση με τα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων.