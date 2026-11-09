Την έναρξη επίσημης δικαστικής έρευνας ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, θέτοντας ως κύριο στόχο τον επικεφαλής της ιρανικής ομάδας κυβερνοπολέμου Shahid Kaveh. Οι γαλλικές Αρχές υποπτεύονται ότι η συγκεκριμένη οργάνωση βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον των συστημάτων ψύξης γαλλικών σούπερ μάρκετ στις αρχές Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της δίωξης βρίσκονται επίσης οι δύο άμεσοι βοηθοί του επικεφαλής, καθώς και «οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ταυτοποιηθεί στην πορεία», όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος Εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι κατηγορίες και η σύνδεση με το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV, η δικαστική διαδικασία εστιάζει σε σοβαρά αδικήματα:

Δόλια παραβίαση αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Πρόκληση ζημιών με τρόπο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων.

Όπως επισημαίνει η Εισαγγελική Αρχή, και τα δύο αδικήματα χαρακτηρίζονται επιβαρυντικά, καθώς διαπράχθηκαν προς εξυπηρέτηση ξένης δύναμης, εν προκειμένω του Ιράν, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί για την προετοιμασία εγκλήματος.

Το προφίλ της Shahid Kaveh και τα ευρήματα των Αρχών

Η ομάδα Shahid Kaveh αποτελεί εξειδικευμένη μονάδα κυβερνοεπιχειρήσεων, η οποία συνδέεται άμεσα με κέντρο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αρμόδιο για την κυβερνοασφάλεια και τη διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων.

Η απόφαση για τη δικαστική διερεύνηση προέκυψε κατόπιν ερευνών αρκετών εβδομάδων, τις οποίες διενήργησαν η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος και η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλίας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων κρατικών υπηρεσιών.

Από την εξέταση των ψηφιακών ιχνών εντοπίστηκε ο χαρακτηριστικός τρόπος δράσης της μονάδας: