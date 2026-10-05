Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία, καθώς το κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Με τα αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση να συνοδεύονται από ακραία επεισόδια, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία σε 400 έως 500 λύκεια της χώρας για τη Δευτέρα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν προχωρήσει σε πάνω από 5.000 συλλήψεις, με το 85% αυτών να αφορά ανηλίκους. Η Παρασκευή υπήρξε η πιο κομβική ημέρα, καταγράφοντας 1.747 συλλήψεις και επεισόδια αστικής βίας γύρω από 158 σχολεία, ενώ συνολικά επηρεάστηκαν 735 σχολικές μονάδες σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Ναντ και το Μονπελιέ.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα των καταστροφών, αναφέροντας πως 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί βανδαλισμούς, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί. Το επίκεντρο του προβλήματος εντοπίζεται στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς (ευρύτερη περιοχή του Παρισιού), όπου πάνω από 160 λύκεια -ποσοστό που ξεπερνά το 1/3 των σχολείων της περιφέρειας- αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με την πρόεδρο της περιφέρειας, Βαλερί Πεκρές.

Τι ζητούν οι μαθητές στη Γαλλία

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν τα χρόνια προβλήματα των σχολικών υποδομών. Οι μαθητές καταγγέλλουν τάξεις ακατάλληλες σε κτήρια παρατημένα, με υπερπληθυσμό παιδιών που συνωστίζονται σε αυτές, μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών και εξαντλητικά ωράρια. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δημοσιοποιούν εικόνες από κτήρια με διαρροές, σπασμένο εξοπλισμό και ελλιπή θέρμανση, τονίζοντας τις έντονες ανισότητες που βιώνουν, ειδικά στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές.

Στο στόχαστρο των αντιδράσεων βρίσκεται, επίσης, το Parcoursup – η εθνική πλατφόρμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – για την οποία οι μαθητές απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Κατηγορίες περί «υποκίνησης»

Μπροστά στο χάος, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί κάλεσε σε άμεση επαναλειτουργία των σχολείων όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν και παρουσίασε έναν άμεσο «οδικό χάρτη». Στις δεσμεύσεις του περιλαμβάνονται:

Η άμεση κάλυψη των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Η σύγκληση σύσκεψης με τους προέδρους των περιφερειών για την επείγουσα ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων.

Η κατάθεση προτάσεων αναθεώρησης του Parcoursup έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ωστόσο, η κυβέρνηση καταγγέλλει την εργαλειοποίηση των μαθητών. Ο υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι στους κόλπους των διαδηλωτών έχουν παρεισφρήσει ακτιβιστές της άκρας Αριστεράς, υποδαυλίζοντας τη βία.

Τα βέλη της κυβέρνησης στρέφονται και κατά του κόμματος “Ανυπότακτη Γαλλία” (LFI), κατηγορώντας το για ενθάρρυνση του κινήματος, κάτι που η ηγεσία του αρνείται, δηλώνοντας μεν στήριξη στα δίκαια αιτήματα, αλλά αποκήρυξη των βίαιων πρακτικών.

Νέο crash test την Τρίτη

Οι μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν φαίνεται να κατευνάζουν τα πνεύματα. Οι εκπρόσωποι των μαθητών έκριναν τα μέτρα «μη συγκεκριμένα» και, με την υποστήριξη φοιτητικών οργανώσεων αλλά και του συνδικάτου CGT, ετοιμάζονται για νέο γύρο μαζικών κινητοποιήσεων την Τρίτη.

Με πληροφορίες από France24