Μια κυβερνοεπίθεση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δειγμάτων αίματος στη Γαλλία πήρε ανησυχητική τροπή, αφού οι χάκερ φέρονται να παραβίασαν συστήματα ψύξης και να επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία των μονάδων αποθήκευσης στους 110 βαθμούς Κελσίου.

Η επίθεση στόχευσε εξοπλισμό που προοριζόταν για τη διατήρηση πολύτιμων ιατρικών δειγμάτων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό έχει πλέον εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.

Η είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας την περασμένη Τρίτη από τη γαλλική εφημερίδα «Le Canard enchaîné». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας και φέρεται να αφορούσε εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο Γαλλικός Οργανισμός Αίματος (EFS).

Χάκερ στόχευσαν συστήματα αποθήκευσης αίματος

Οι δράστες φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα που συντηρεί η Coolworld, μια εταιρεία υπεύθυνη για τη συντήρηση εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης που χρησιμοποιεί ο EFS. Οι εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν περιλάμβαναν και εκείνες στην περιοχή Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.

Οι μονάδες αποθήκευσης διατηρούνται κανονικά στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου για την προστασία δειγμάτων αίματος που συλλέγονται από δότες. Ωστόσο, οι χάκερ φέρονται να άλλαξαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας εξ αποστάσεως, προγραμματίζοντας τις μονάδες να φτάσουν στους 110 βαθμούς Κελσίου.

Η ασυνήθιστη άνοδος της θερμοκρασίας εντοπίστηκε από έναν τεχνικό που εκτελούσε βάρδια εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με τον EFS, ο τεχνικός παρατήρησε την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό του συμβάντος προτού προκαλέσει ευρύτερη αναστάτωση.

Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας φέρεται να δήλωσε ότι η επίθεση δεν είχε καμία λειτουργική συνέπεια, καθώς οι μεταβολές της θερμοκρασίας εντοπίστηκαν εγκαίρως. Ο EFS διευκρίνισε αρχικά ότι τα δείγματα που επηρεάστηκαν αποτελούσαν μέρος ενός συστήματος υγειονομικής επιτήρησης που συνδέεται με τις μεταγγίσεις αίματος.

Υπηρεσίες ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει για ευάλωτα συστήματα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στην Γαλλία σχετικά με την ασφάλεια εξοπλισμού ψύξης και ελέγχου θερμοκρασίας.

Στις 12 Οκτωβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας (CERT-FR) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, αναφέροντας πολλαπλές παραβιάσεις που αφορούσαν ελεγκτές Danfoss AK-SM και AK-SC. Η προειδοποίηση κάλυπτε επίσης συστήματα Copeland και Dixell XWEB, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ψυκτικού εξοπλισμού.

Η υπηρεσία συνέστησε στους διαχειριστές να μην αφήνουν την διαχείριση άμεσα προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.