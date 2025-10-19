Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα σήμερα (19/10) στο Παρίσι, όταν ομάδα επαγγελματιών ληστών εισέβαλε στο Μουσείο του Λούβρου και απέσπασε ανεκτίμητα κοσμήματα από τη βασιλική συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Οι δράστες έδρασαν με χειρουργική ακρίβεια, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας και εξαφανίστηκαν πριν προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περίφημη Rue de Rivoli, με τις γαλλικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

The Louvre Museum in Paris was closed after a robbery on Sunday morning. Police are investigating, reports say jewelry was stolen.pic.twitter.com/yMl5Vt0ODD — Clash Report (@clashreport) October 19, 2025

Το μουσείο παραμένει κλειστό «για εξαιρετικούς λόγους», όπως ανακοινώθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Όπως αναφέρει η Le Parisien σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, μασκοφόροι απέκτησαν πρόσβαση στο κτήριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες. Πήραν ένα ασανσέρ εμπορευμάτων για να έχουν άμεση πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων.

Αφού έσπασαν παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε απέξω.

Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή στο Λούβρο, το περίφημο Regent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, με βάρος πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε. Η ζημιά μένει να εκτιμηθεί.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Το Μουσείο του Λούβρου είναι το μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο και στεγάζει μερικά από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας ιστορίας.

Μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με το μουσείο, σημείωσε το AFP.

