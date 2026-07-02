Σκηνές που θυμίζουν «Black Friday» σε κατάσταση απόλυτης υστερίας εκτυλίσσονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Γαλλία. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ιστορικό, παρατεταμένο καύσωνα που έχει ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, λυγίζοντας τις αντοχές των νοσοκομείων και των υποδομών.

Όμως, το πιο ακραίο σκηνικό δεν καταγράφεται στους δρόμους, αλλά μέσα στα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών. Καθώς τα περισσότερα γαλλικά σπίτια –λόγω των παραδοσιακά ήπιων καλοκαιριών– δεν διαθέτουν κλιματισμό, χιλιάδες πολίτες έχουν πάθει κυριολεκτικά εμμονή με την εύρεση μιας συσκευής ψύξης, οδηγώντας σε πρωτοφανή περιστατικά βίας.

Μπουνιές και λιποθυμίες για ένα Air Condition των 179 ευρώ

Με το άνοιγμα των καταστημάτων, σχηματίζονται αμέσως σκηνές συνωστισμού από πελάτες που σπεύδουν να προλάβουν τα προϊόντα.

Οι καταναλωτές κάνουν κυριολεκτικά «ντου» στα καταστήματα με το που ανοίγουν τα ρολά. Στο Παρίσι και στα γύρω προάστια, εκατοντάδες άνθρωποι πολιόρκησαν καταστήματα γνωστών εκπτωτικών αλυσίδων, όπως το Lidl και το Action, τα οποία έβγαλαν σε προσφορά φορητά κλιματιστικά στην προνομιακή τιμή των 179 ευρώ.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Στο επιχειρηματικό κέντρο La Défense του Παρισιού, αλλά και σε πόλεις όπως η Σαμπερί και το Σαμπρέ-λε-Τουρ, οι πελάτες ποδοπατήθηκαν, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον και αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και γροθιές προκειμένου να αρπάξουν τα τελευταία κομμάτια από τα ράφια. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις στην πρωτεύουσα, η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διαλυθούν τα πλήθη, ενώ αναφέρθηκαν και μικροτραυματισμοί.

«Ήμασταν πάνω από 200 άτομα στην ουρά για ώρες και στο τέλος μάς είπαν ότι υπήρχαν μόνο δύο συσκευές διαθέσιμες! Μετά ήρθε η αστυνομία και δεν έμεινε τίποτα», δήλωσε απελπισμένος καταναλωτής σε γαλλικά μέσα.

Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο εφιαλτικός καύσωνας θα συνεχίσει να «ψήνει» τη χώρα, η τρέλα των Γάλλων για μια ανάσα δροσιάς αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο, μετατρέποντας την αγορά ενός κλιματιστικού σε πραγματικό αγώνα επιβίωσης.