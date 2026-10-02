Καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε «αστικές ταραχές» κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη (1/10) σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

PROTESTS IN FRANCE:

The French government convened a crisis meeting due to student protests; nearly 2,000 people detained.

The Minister of Education ordered the precautionary closure of 400 schools and a shift to remote learning for the highest-risk institutions.

The student… pic.twitter.com/i2uqztBWee — VIVERO del bosque (@viverodelbosque) October 1, 2026

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

BREAKING: 83 police officers and 32 teachers injured in the school riots in France so far pic.twitter.com/bUQQN20FZD — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026



Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Student protests over crumbling schools and teacher shortages have spread across France and turned increasingly violent, prompting a crisis meeting Thursday called by PM Sebastien Lecornu. https://t.co/WBsoC5Mc1o — The Washington Times (@WashTimes) October 1, 2026

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

INFO 🚨🔥🏫 | Comme annoncé, aujourd’hui sera une grosse journée de blocus des lycées. Les premières actions ont eu lieu dans toute la France dès 7 h 30. pic.twitter.com/BkHeVuV87N — L’infoduNord (@INFODUNORD) October 1, 2026

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα. Το λύκειο Nelson-Mandela στην πόλη της Νάντης υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που, σύμφωνα με την υποδιευθύντρια του σχολείου, ήταν σκόπιμη. Η φωτιά επεκτάθηκε στην είσοδο του κτιρίου, προτού τεθεί υπό έλεγχο. Το σχολείο αναμένεται να παραμείνει κλειστό για αρκετές εβδομάδες.

BLOCUS DES LYCÉES : Le lycée Nelson-Mandela est en feu à #Nantes. pic.twitter.com/YtNR0Zmc9t — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 1, 2026

Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στο λύκειο Victor Hugo σημειώθηκε απόπειρα εμπρησμού στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο διευθυντής, ο αναπληρωτής διευθυντής, ο γενικός γραμματέας και ο επικεφαλής ομάδας δέχθηκαν επίθεση και περιλούστηκαν με βενζίνη.

🇫🇷 Rioters in Marseille doused the principal of a high school with gas and threatened to set them on FIRE! The chaos broke out across France, with schools set on fire and even fire trucks destroyed. pic.twitter.com/tWZmQCFn32 — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) October 1, 2026

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Le lycée Blaise-Pascal à Rouen est en feu en marge des blocus.

Incendie important à l’entrée de l’établissement, proviseur visé par des tirs de mortiers. Tensions fortes. À suivre.#Rouen #BlaisePascal #Blocus #Lycées https://t.co/mCBEpwRuEf pic.twitter.com/EIGQkGeWIp — Geocrises FR (@geocrises) October 1, 2026

ALERTE – Un camion de pompier est attaqué, pillé et incendié à Marseille en marge du blocus des lycées. Les marins-pompiers ont dû abandonner leur véhicule devant le lycée Saint-Exupéry. pic.twitter.com/SE6LImyfqp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 1, 2026



Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».

Ο υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.