Mαθητής στην Γαλλία τέθηκε υπό κράτηση «με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας», καθώς μαχαίρωσε εν ώρα μαθήματος 60χρονη καθηγήτρια.

Η καθηγήτρια εικαστικών στο Γυμνάσιο του Sanary-sur-Mer μαχαιρώθηκε πολλαπλές φορές το πρωί της Τρίτης όπως αναφέρουν το γαλλικό BFMtv.

Στο σημείο του αιματηρού περιστατικού έσπευσαν η Αστυνομία και το ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφέρει στο Νοσοκομείο Saint-Anne της Τουλόν την 60χρονη.

Σημειώνεται πως η κατάστασή της είναι κρίσιμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης της επίθεσης, ένας 14χρονος μαθητής «έριξε τρεις ή τέσσερις μαχαιριές» στην καθηγήτρια, «μέσα στην τάξη».

Ο Υπουργός Παιδείας, Edouard Geffray, με ανάρτησή του στο Χ ανακοίνωσε ότι «θα μεταβεί αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Οι σκέψεις μου στρέφονται αμέσως προς το θύμα, την οικογένειά του και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας μοιράζομαι τη βαθιά συγκίνηση».

Δείτε την ανάρτηση:

Une professeure a été victime d’une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer. Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l’ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi. Je me rends sur place immédiatement. — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) February 3, 2026

Πληροφορίες από BFM