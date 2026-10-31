Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Τραπ, στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού, συμμετέχοντας σε ένα μαζικό συλλαλητήριο ενάντια στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία. Η κινητοποίηση, που έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του αριστερού δημάρχου, Αλί Ραμπέ, στην Πλας ντε Μεριζιέ, πραγματοποιήθηκε ακριβώς μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε την περιοχή.

Στις 23 Οκτωβρίου, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 26χρονος Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, ένας μαύρος Γάλλος πολίτης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα 12χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη γειτονική περιοχή Λα Βεριέρ.

Πλήθος κόσμου και πολιτικές παρουσίες

Οι διαδηλωτές στην Τραπ κρατούσαν γαλλικές σημαίες και πλακάτ με ηχηρά μηνύματα, όπως «ο ρατσισμός σκοτώνει, όπως και η σιωπή» και «δεν είμαστε στόχοι, η ζωή μας μετράει». Στο συλλαλητήριο έδωσαν το «παρών» προβεβλημένα στελέχη της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι υποψήφιοι για την προεδρία Ζαν-Λικ Μελανσόν, Ραφαέλ Γκλικσμάν και Μαρίν Τοντελιέ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αντίστοιχη συγκέντρωση είχε πραγματοποιηθεί στη Λα Βεριέρ, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και υποψηφίου της Δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2027, Εντουάρ Φιλίπ, καθώς και της προέδρου της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές.

Το ρατσιστικό κίνητρο και η πολιτική διάσταση

Ο 39χρονος δράστης συνελήφθη, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη Πέμπτη και πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της εθνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Ολιβιέ Κριστέν, ο ύποπτος ομολόγησε πως «στόχευσε ειδικά άτομα (με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά πιστεύοντας) ότι ήταν μουσουλμάνοι ή Αφρικανοί ή Βορειοαφρικανοί».

Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας, ο 39χρονος επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή θεωρώντας την «ένα καταφύγιο ισλαμιστών». Η ρητορική αυτή ξύπνησε μνήμες από το 2022, όταν ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, είχε χαρακτηρίσει την Τραπ ως «μικρή ισλαμική Δημοκρατία σε μικρογραφία». Την περίοδο εκείνη, η πόλη είχε βρεθεί στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης εξαιτίας της αναχώρησης δεκάδων νέων κατοίκων της προκειμένου να ενταχθούν στις τάξεις των τζιχαντιστών στη Συρία.

Στον απόηχο της επίθεσης, ένα από τα θύματα προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης. Η μήνυση στρέφεται κατά της υποψήφιας προέδρου και ιστορικής ηγέτιδας της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, του Ζορντάν Μπαρντελά, καθώς και του συντηρητικού ειδησεογραφικού δικτύου CNews, κατηγορώντας τους για «συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος κατά ανθρώπων».