Σε μια εποχή έντονης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε το Σεμπαστιάν Λεκορνί ως νέο πρωθυπουργό, μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού από το αξίωμα του, έπειτα από την απώλεια ψήφου εμπιστοσύνης.

Η ανακοίνωση έγινε χθες το βράδυ(09/09) από το γραφείο Τύπου του Γάλλου προέδρου και παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν γύρω από τη διαδικασία διαδοχής, ο Λεκορνί θεωρείται ένα από τα πιο πιστά στελέχη της κυβέρνησης και ανήκει στο στενό κλοιό συνεργατών του Μακρόν.

Ο 54χρονος Σεμπαστιάν Λεκορνί, πρώην υπουργός Άμυνας, είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Παρά την αρχική του πορεία στη συντηρητική Δεξιά, ο Λεκορνί προσχώρησε στο στρατόπεδο του Μακρόν το 2017 και έκτοτε έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κομβικής σημασίας θέσεις.

Ο διορισμός του έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από κοινωνικά κινήματα που ζητούν ριζικές αλλαγές.

Ο Λεκορνί είναι γνωστός για την πρακτικότητα και την ικανότητά του να χειρίζεται σύνθετα ζητήματα, όπως η ενεργειακή κρίση και η πολιτική άμυνα.

🇫🇷🚨 10 septembre – Journée “Bloquons tout” : à quoi s’attendre ? 👉 Transports : – TGV OK, mais gros soucis sur TER, RER/Transilien.

– Pas de trains sur une partie du RER D, 1/3 sur H & R, 1/2 sur RER B nord (Roissy impacté).

– Retards et vols annulés : -50 % à Nice + Corse le… pic.twitter.com/NxRtEwX7nX — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 10, 2025

Εν τω μεταξύ, η χώρα βρίσκεται εν αναμονή μιας ημέρας, με έντονες κινητοποιήσεις.

Οι διαδηλωτές που εορτάζουν την αποτυχία της κυβέρνησης και την παραίτηση του Μπαϊρού, προγραμματίζουν μαζικές διαμαρτυρίες με κύριο σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα».

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την επικείμενη αναταραχή, έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αναμένεται η ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν αποκλεισμούς στρατηγικών υποδομών, όπως οι αποθήκες καυσίμων, διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους και διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, με έμφαση στο Παρίσι και σε άλλες αστικές περιοχές.

Επίσης, αναμένονται απεργίες στα δίκτυα τρένων, ιδιαίτερα σε περιφερειακές γραμμές, ενώ μαθητές και φοιτητές ενδέχεται να συμμετέχουν σε αποκλεισμούς και διαμαρτυρίες.

France faces mass protests and travel chaos from 10 September as activists call for a “total indefinite boycott” targeting Prime Minister Bayrou and President Macron. Flights will be disrupted and tensions echo the 2019 yellow vest unrest. pic.twitter.com/hbQhk85kUV — AnewZ (@Anewz_tv) September 10, 2025



Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα», που δεν έχει κεντρική ηγεσία, καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του μεγέθους ή της έντασης των κινητοποιήσεων.

Οι αρχές ανησυχούν, ότι αυτή η διαμαρτυρία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι αντίστοιχο με τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» το 2018, οι οποίες ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία κατά των αυξήσεων στη φορολογία των καυσίμων και εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα, χωρίς σαφή ηγεσία.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων από τα συνδικάτα είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στις πολιτικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αναταραχές.