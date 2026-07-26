Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει η νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην έκδοση νέων εντολών εκκένωσης. Περίπου 8.000 κάτοικοι περιοχών γύρω από το Μπορντό κλήθηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εξαιτίας «της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς» που κατακαίει τη Ζιρόντ από την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η τοπική νομαρχία, τα έκτακτα μέτρα απομάκρυνσης του πληθυσμού αφορούν δεκάδες συνοικίες στους δήμους Μαρσπρίμ και Σεστά. Οι συγκεκριμένες περιοχές εντοπίζονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης του Μπορντό, ακριβώς στην πορεία της ανεξέλεγκτης φωτιάς.

Απρόβλεπτο μέτωπο και ακραία φαινόμενα

Η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο περιγράφεται ως άκρως επικίνδυνη. Όπως εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει αποκτήσει εκ νέου τεράστια δυναμική. Η έντασή της είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς, ένα φαινόμενο που καθιστά τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς εντελώς απρόβλεπτη και το έργο του περιορισμού της εξαιρετικά δυσχερές.

Δίνοντας το στίγμα των κρίσιμων ωρών που έχουν μπροστά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ο πυραγός Νικολά Μπραζ προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα».