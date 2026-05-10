Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε βιομηχανική εγκατάσταση, σε εργοστάσιο παραγωγής άρτου και ζαχαροπλαστικής, βόρεια του Παρισιού, κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού είναι ορατά από το αεροδρόμιο και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους ταξιδιώτες.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO – L’entrepôt gourmet proche de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est actuellement en feu ‼️‼️ C’est une fabrique de pain et pâtisserie industrielle pic.twitter.com/NP20d4aDhw — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) May 9, 2026

Η διοίκηση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι η κίνηση των αεροσκαφών δεν επηρεάστηκε. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

🇫🇷 Smoke spotted near Charles de Gaulle Airport, Europe’s 2nd-busiest airport, as a fire breaks out north of Paris. The cause is unknown. CDG handles over 67M passengers a year. Any operational disruption ripples across the entire continent.pic.twitter.com/GFkggyUCTD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 9, 2026

🔴🇫🇷🔥 ALERTE INFO – Énorme incendie en cours dans le secteur de #Roissy, près de l’aéroport.pic.twitter.com/2XIeeehP62 — ActuCenter (@ActuCenter) May 9, 2026

Σύμφωνα με αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς στην αποθήκη.