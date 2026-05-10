Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε βιομηχανική εγκατάσταση, σε εργοστάσιο παραγωγής άρτου και ζαχαροπλαστικής, βόρεια του Παρισιού, κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle.

Τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού είναι ορατά από το αεροδρόμιο και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους ταξιδιώτες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι η κίνηση των αεροσκαφών δεν επηρεάστηκε. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς στην αποθήκη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Charles de Gaulle #αεροδρόμιο #Γαλλία #εργοστάσιο #πυρκαγιά