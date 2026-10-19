Σε προφανή «κρίση πανικού» βρίσκεται το γαλλικό πολιτικό σύστημα το οποίο επιχειρεί να καταδείξει τουλάχιστον επικοινωνιακά, πως ελέγχει την κατάσταση και πως καταφέρνει να συντονίσει θεσμούς, Κράτος και πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να τιθασευτεί το πρωτοφανές κύμα βίας που ενέσκηψε στην χώρα.

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Κυριακή το βράδυ, το πολιτικό σύστημα έδειξε πως τελεί σε κατάσταση έντονης ανασφάλειας. Παρά τα «Ζήτω Η Γαλλία» και «Ζήτω η Δημοκρατία» του Εμανουέλ Μακρόν, με τα οποία ολοκλήρωσε το διάγγελμά του, κανείς δεν ήταν πεπεισμένος την Κυριακή το βράδυ πως η χώρα είναι σε θέση να αναδιοργανωθεί και να εξέλθει από την κρίση.

Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού: «Κατεβάστε τον στρατό!»

Είναι απολύτως χαρακτηριστικό και ιστορικά πρωτοφανές ότι ο Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού ζήτησε μαζί με την απαγόρευση κυκλοφορίας και την ανάπτυξη του στρατού με την αφοπλιστικά αχαρακτήριστη φράση «Γιατί όχι τον στρατό;», προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Μιλάμε για έναν εκλεγμένο Σοσιαλιστή Δήμαρχο και όχι για κάποιο στέλεχος της Άκρας Δεξιάς.

Ο σοσιαλιστής λοιπόν Δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού (Paris Centre), το οποίο περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα διαμερίσματα της πρωτεύουσας – μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από τις λεηλασίες και τις καταστροφές αυτό το Σαββατοκύριακο – ζήτησε από την Κυριακή την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, «ακόμη και, γιατί όχι; την κινητοποίηση του στρατού» για να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων σκηνών, παρόλο που «προφανώς δεν είναι το ιδανικό». «Υπήρξε απίστευτη καταστροφή, ακόμη και στην κορύφωση των «Κίτρινων Γιλέκων» δεν είχαμε ζήσει τέτοια καταστροφή σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο», δικαιολογήθηκε ο αιρετός αξιωματούχος λίγες ώρες αφότου ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε την εφαρμογή «στοχευμένων» και «τοπικών» απαγορεύσεων κυκλοφορίας για την προστασία των καταστημάτων μετά τις λεηλασίες και τα βίαια επεισόδια.

Ο πολιτικός πανικός φαίνεται πως έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε ο νέος εκλεγμένος ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ραφαέλ Γκυκσμάν, ζήτησε το πρωί της Δευτέρας μια «εξαιρετικά αυστηρή» απάντηση από τις Αρχές, απέναντι στα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

«Πρέπει να δείξουμε ότι το Κράτος Δικαίου δεν είναι αδυναμία, ότι η Δημοκρατία δεν είναι ανήμπορη», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης. «Έχουμε συμμορίες που δρουν ανενόχλητες στην καρδιά των πόλεών μας. Πώς εξηγείται ότι υπάρχει τόσο λίγο προσωπικό αστυνομίας στο πεδίο; Πώς εξηγείται αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας; Θα χρειαστεί να δράσουμε με εξαιρετικά αυστηρό τρόπο, δεν πρέπει να τρέμει το χέρι μας», τόνισε εμφατικά. «Πρέπει όσοι έχουν ταυτοποιηθεί, να αναζητηθούν, να κυνηγηθούνε, να πάμε να τους βρούμε στα σπίτια τους, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της Δικαιοσύνης», επέμεινε.

Εμφύλιος στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά

Ο Γκλουκσμάν κατηγόρησε επίσης τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτη του αριστερού πολιτικού σχήματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ότι αποτελεί «το σκαλοπάτι για την άκρα δεξιά», καθώς είναι «ανίκανος να καταδικάσει ξεκάθαρα» αυτές τις βιαιότητες και «έχει ποντάρει στο χάος, εδώ και χρόνια. Διότι ποιος θα επωφεληθεί από αυτό το χάος, αν όχι η κυρία Λεπέν; Δεν θα υπάρξει επανάσταση. Αντίθετα, αυτό που θα υπάρξει είναι μια τόσο βαθιά επιθυμία για τάξη, ώστε κινδυνεύουμε να χάσουμε το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία».

Ο ίδιος ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν έθεσε υπό αμφισβήτηση τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ σχετικά με την άκρα Αριστερά: «Αν ο πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε πρόσωπο που θέλει να οργανώσει την αταξία, πρέπει να κατονομάσει και να αποδείξει την κατηγορία του», είπε.

Με ανάρτησή του στο « X», ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας απάντησε στον επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος κατηγορεί, για άλλη μια φορά, το «κίνημα της άκρα αριστεράς» ότι θέλει να σπείρει «βαθιά εκτροπή» και «ακόμη και να θέσει εν αμφιβόλω το χρονοδιάγραμμα των Προεδρικών Εκλογών και τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών», όπως δήλωσε εξερχόμενος από τη διυπουργική επιτροπή κρίσης.

«Ως υποψήφιος, εκφράζω την έκπληξή μου, διότι δεν άκουσα κανέναν να μιλά γι’ αυτό, ούτε κατ’ ιδίαν, ούτε δημόσια, ούτε σε κανένα σύνθημα διαδήλωσης οπουδήποτε», απάντησε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, του οποίου το κίνημα κατηγορείται από πολλούς πολιτικούς αξιωματούχους, ακόμη και εντός της κυβέρνησης, ότι υποθάλπει τη βία.

«Αν ο πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, ούτε πρόσωπο που θέλει να οργανώσει την εκτροπή, πρέπει να κατονομάσει και να αποδείξει την κατηγορία του. Διαφορετικά, ας ζητήσει συγγνώμη, ας σωπάσει και ας σταματήσει να υποδαυλίζει την αταξία όπως κάνει ο ίδιος, ο νομάρχης της αστυνομίας του Παρισιού και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είχε τουλάχιστον την εντιμότητα να υποβάλει την παραίτησή του», η οποία ως γνωστόν απορρίφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία τη Δευτέρα το πρωί.

Είναι φανερό πως από το πρωί της Δευτέρας, η ηγέτης της γαλλικής Ακροδεξιάς και υποψήφια για τις Προεδρικές Εκλογές σε ένα εξάμηνο από σήμερα Μαρίν Λεπέν, μπορεί να λέει και να δείχνει ευχαριστημένη. Τα πάντα δουλεύουν γι’ αυτήν, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία. Η πρωτοφανής βία, οι λεηλασίες και οι μαζικές καταστροφές μόνον τα επιχειρήματα της Άκρας Δεξιάς ενισχύουν, και μόνον τα σχέδια της Μαρίν Λεπέν για την εκλογή της στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ευνοούν.

Νέος γύρος διαμαρτυριών στη Γαλλία: Στους δρόμους ξανά τα «Κίτρινα Γιλέκα» και οι νέοι

Εν τω μεταξύ, ένα νέο κύμα διαδηλώσεων βρίσκεται στα σκαριά στη Γαλλία, ως συνέχεια των σφοδρών εντάσεων που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η κοινωνική αναταραχή δείχνει να κλιμακώνεται, με φόντο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», εκμεταλλευόμενα τη μαζική συμμετοχή των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσαν ένα πρόγραμμα διαδοχικών κινητοποιήσεων. Οι πρώτες διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί για τις 24 και τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής, μέχρι τη μεγάλη πανεθνική εκδήλωση της 5ης Νοεμβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας 17octobregiletjaune.net, την οποία συντονίζουν συλλογικότητες όπως η «Bloquons tout» στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί χάρτης με δεκάδες σημειακές δράσεις ανά τη χώρα. Ο εκδότης του ιστότοπου, Μπενζαμέν Μπαλ, υπογράμμισε ότι παρότι ο αρχικός σχεδιασμός εστίαζε στη νοεμβριανή κινητοποίηση, η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, επέβαλε την άμεση συνέχιση των δράσεων βήμα-βήμα.

Παράλληλα, το μέτωπο των διαμαρτυριών διευρύνεται με τη συμμετοχή της νεολαίας. Μαθητικοί και φοιτητικοί φορείς καλούν σε κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καταλήψεις για την Πέμπτη 22 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Λυκείων, εκπροσωπώντας μαθητές από δεκάδες πόλεις, δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει τις πιέσεις προς την Κυβέρνηση.

Από την πλευρά τους, τα «Κίτρινα Γιλέκα» χαρακτήρισαν «κενό περιεχομένου» το πρόσφατο τηλεοπτικό μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ζητώντας παράλληλα επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με την παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους.

Η κορύφωση της αντιπαράθεσης αναμένεται στις 5 Νοεμβρίου. Για την ημέρα αυτή έχει εξαγγελθεί πανεθνική γενική απεργία, στην οποία συμμετέχουν πέντε μεγάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, καθώς και τα Σωματεία των σιδηροδρομικών, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.