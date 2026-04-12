Την ανάγκη να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε η Γαλλία.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών , Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε ότι ο Λίβανος «πρέπει να συμπεριληφθεί» στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Μιλώντας στο Fox News, τόνισε ότι «τα πλήγματα στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν», υπογραμμίζοντας ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, γεγονός που αποσταθεροποιεί σοβαρά τη χώρα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να ενισχύσει τη Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε παράγοντα αστάθειας στην περιοχή.

Ο ίδιος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ μέσω της Χεζμπολάχ, ενώ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν περιλαμβάνουν τον Λίβανο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε την περασμένη Τρίτη.