Νέα πυρκαγιά ξέσπασε χθες Πέμπτη στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ, κάνοντας στάχτη 4.000 στρέμματα. Οι Αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων για λόγους ασφαλείας.

«Η κατάσταση είναι δυσμενής», ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης η νομαρχία της Λαντ, όπου 37.000 στρέμματα δάσους κάηκαν στα τέλη Ιουλίου την ώρα που η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη περισσότερα από 400.000 στρέμματα στη γειτονική Ζιρόντ.

«Ο άνεμος άλλαξε εντελώς, έχει κατεύθυνση προς την κοινότητα Λουγκλόν», που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μον-ντε-Μαρσάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πύραρχος Ρομέν Μουτάρ.

Οι περίπου 400 κάτοικοι της Λουγκλόν απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία, και μεταφέρθηκαν σε κοντινή πόλη.

Στη δυτική Γαλλία, πυρκαγιά που «έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο» στη Γκεράντ ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η κατάσταση σε ένα άλλο πύρινο μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί αλλά «δεν έχει τεθεί ακόμη έλεγχο», έχοντας κάψει 2.250 στρέμματα.

Στο Πα-ντε-Καλαί, οι πυρκαγιές που μαίνονταν από την Τετάρτη σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας «έχουν περιοριστεί» αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.