Τη διενέργεια έρευνας από τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) πυροδότησε στη Γαλλία ο θάνατος ενός 29χρονου άνδρα, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο 13 ημέρες αφότου τον έσπρωξε βίαια αστυνομικός, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη Καρκασόν στις 21 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη Γιορτή της Μουσικής. Ο 29χρονος, ονόματι Γιουσούφ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και έδωσε μάχη για τη ζωή του, αφήνοντας τελικά την τελευταία του πνοή σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα.

Η αρχική στάση της εισαγγελίας και η ανατροπή

Πριν έρθει στο φως της δημοσιότητας οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή της πτώσης, η στάση των Αρχών ήταν εντελώς διαφορετική. Η εισαγγελία της Καρκασόν απέρριπτε αρχικά την ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει (…) αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου που σημειώθηκε 13 ημέρες αργότερα. Έρευνα για τα αίτια του θανάτου διεξάγεται, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 απέκλεισε οποιονδήποτε ύποπτο τραυματισμό που να υποδηλώνει την παρέμβαση τρίτου προσώπου και έδειξε ως πιθανότερη την τοξική αιτία».

Η δημοσιοποίηση, ωστόσο, του επίμαχου βίντεο προκάλεσε την άμεση μεταστροφή της εισαγγελίας, η οποία αναγκάστηκε να παραπέμψει την υπόθεση στο παράρτημα της IGPN στη Μασσαλία. Πλέον, η υπόθεση διερευνάται νομικά, καθώς η εντολή δόθηκε «για δικαστική έρευνα με αντικείμενο εκ προθέσεως άσκηση βίας από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία».

Το επίμαχο βίντεο:

Η απάντηση της οικογένειας

Στο μεσοδιάστημα, είχαν υπάρξει διαρροές από την πλευρά της εισαγγελίας που σκιαγραφούσαν το θύμα ως άστεγο από την ηλικία των 16 ετών, κάνοντας λόγο για «γνωστό ιστορικό χρήσης πολλαπλών ουσιών».

Τους ισχυρισμούς αυτούς διέψευσε κατηγορηματικά ο αδελφός του 29χρονου, Χαμζά, ο οποίος κατέθεσε στις Αρχές τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, αποκατέστησε την εικόνα του αδελφού του, δηλώνοντας:

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος. Είχε το δικό του δωμάτιο στο σπίτι των γονιών μας, το οποίο είναι 130 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ήταν ούτε τοξικομανής. Είχε καπνίσει κάνναβη και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής, αυτό ήταν όλο».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χαμζά εξέφρασε την ελπίδα του για απόδοση δικαιοσύνης, διαχωρίζοντας ωστόσο τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου αστυνομικού από το σύνολο της τοπικής δύναμης:

«Ελπίζουμε η αστυνομική βία να σταματήσει στην Καρκασόν και σε ολόκληρη τη χώρα. Γνωρίζουμε τους αστυνομικούς της Καρκασόν, είναι εξαιρετικοί. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αηδιάζουμε. Αηδιάζουμε για λογαριασμό τους και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς».