Ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή βόρεια του Παρισιού.

Πρόκειται για το τρίτο παιδί που χάνει τη ζωή του με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο μέσα στην ίδια εβδομάδα, εξαιτίας του ιστορικού κυμάτων καύσωνα που σαρώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως επιβεβαίωσε η Γαλλική Πολιτική Άμυνα, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε από τους ίδιους του τους γονείς μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία τους στην πόλη Σεν-Γκρατιέν, στα προάστια του Παρισιού.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας και αύξηση της θνησιμότητας

Η απώλεια αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Γαλλία καταγράφει πρωτοφανή μετεωρολογικά ρεκόρ:

Πιο συγκεκριμένα, η 24η Ιουνίου, κατεγράφη επίσημα ως η πιο ζεστή ημέρα για τη Γαλλία από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1947, με τη μέση εθνική θερμοκρασία να αγγίζει τους 30ºC.

Ο υδράργυρος στην πρωτεύουσα σκαρφάλωσε στους 40,3ºC. Είναι μόλις η τέταρτη φορά μέσα σε 150 χρόνια που η θερμοκρασία στο Παρίσι ξεπερνά το φράγμα των 40ºC, ενώ ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, προχώρησε σε δηλώσεις επιβεβαιώνοντας ότι οι θάνατοι στην πρωτεύουσα παρουσιάζουν αυξητική τάση λόγω των ακραίων συνθηκών.

Τα δύο προηγούμενα θύματα στο Καρπεντράς

Το συμβάν στο Σεν-Γκρατιέν έρχεται να προστεθεί στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα στη νότια Γαλλία, όταν, στις 22 Ιουνίου, δύο αδέλφια ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Καρπεντράς.