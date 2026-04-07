Ο οδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε τη ζωή του το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4), κατά τη σύγκρουση του τρένου με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στη βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, όπως ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές Αρχές.

Ειδικότερα, το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία. Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές Αρχές είναι -μέχρι στιγμής- σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.

