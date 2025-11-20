Σοκ στη Γαλλία έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του αρχηγού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, Φαμπιέν Μαντόν στην ετήσια Συνάντηση Δημάρχων στο Παρίσι.

Ο Φαμπιέν Μαρτόν κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για «ανθρώπινες και οικονομικές» απώλειες σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Τόνισε μεταξύ άλλων, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι «να δεχτούν τη δυστυχία για να προστατεύσουν αυτό που είμαστε» και προειδοποίησε πως «αν η Γαλλία δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της και να υποφέρει οικονομικά, καθώς οι προτεραιότητες θα δοθούν στην παραγωγή άμυνας, τότε κινδυνεύουμε».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται μετά από προηγούμενη προειδοποίησή του για πιθανό «σοκ» με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα «τρία ή τέσσερα χρόνια».

Οι πολιτικές αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες και ευρείες.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο X «συνολική διαφωνία», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δουλειά του στρατηγού να «προβλέπει θυσίες που θα προκύψουν από τις διπλωματικές αποτυχίες μας» και υπενθύμισε ότι το Κόμμα του, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, είχαν ψηφίσει κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Φαμπιέν Ρουσέλ κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοχαρή στάση».

Από τη δεξιά πλευρά, ο βουλευτής Σεμπαστιέν Σενί τόνισε ότι ο στρατηγός «δεν έχει νομιμότητα» για τέτοιες δημόσιες εκτιμήσεις και εξέφρασε ανησυχία μήπως οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν την αντίληψη της προεδρίας.

Η παρέμβαση επαναφέρει συζητήσεις για τα όρια της δημόσιας τοποθέτησης στρατιωτικών ηγετών, τη σχέση πολιτικής και στρατού και την επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

Ο Μαντόν, που ανέλαβε την ηγεσία του Επιτελείου, νωρίτερα μέσα στο έτος, υπογραμμίζει την ανάγκη στρατιωτικής ετοιμότητας· οι πολιτικές δυνάμεις απαιτούν σαφήνεια ως προς τη θέση της Κυβέρνησης και την πολιτική στρατηγική απέναντι στη ρωσική απειλή.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί στη δημόσια και πολιτική σφαίρα.