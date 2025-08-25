O Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει στήριξη για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός φθινοπώρου που προμηνύεται πολιτικά ταραχώδες, ο Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει μονομερώς τις αποφάσεις της.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει να δράσουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην ανάγκη του κατεπείγοντος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Τα μέτρα δεν επιβάλλονται, ποτέ. Προτείνονται, συζητούνται και υιοθετούνται ύστερα από διπλή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τα κοινωνικά μέτρα και με το κοινοβούλιο».

Ο Μπαϊρού επέμεινε ότι «όλα τα μέτρα είναι συζητήσιμα», ενώ τόνισε πως η ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση μέσω της ψήφου εμπιστοσύνης είναι ο μόνος τρόπος για να συνειδητοποιήσουν οι Γάλλοι την κρισιμότητα της συγκυρίας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές, όπως είπε: «Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει». Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα».