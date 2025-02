Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες και να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα, ενόψει και της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μακρόν ανέφερε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επικοινωνία του με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα για να τον ενημερώσει για όλες τις επαφές που είχε με τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους οι οποίοι «επιθυμούν να εργαστούν για μια διαρκή και ισχυρή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

I had another phone conversation this evening with President @ZelenskyyUa, the fourth in the past week.

→ To review all the contacts I have had with European partners and allies willing to work towards a lasting and solid peace for Ukraine and to strengthen Europe’s security.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ