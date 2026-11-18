Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να οδηγήσει τη ριζοσπαστική Αριστερά στην προεδρία της Γαλλίας, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο ίδιο τραπέζι με μερικούς από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του γαλλικού καπιταλισμού.

Ανάμεσα στους συνδαιτυμόνες του, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ήταν ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH, ο επικεφαλής της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, και ο πρόεδρος της Renault, Ζαν-Ντομινίκ Σενάρ.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε και ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σχέδια του Μελανσόν: η επανακρατικοποίηση της Engie, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης, στον οποίο το γαλλικό κράτος διατηρεί μερίδιο 23%.

Το πρωί της Τετάρτης, η διευθύνουσα σύμβουλος της Engie, Κατρίν ΜακΓκρέγκορ, η οποία συμμετείχε στο δείπνο, έσπευσε να εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στην πρόταση του υποψήφιου προέδρου, αν και χαρακτήρισε εποικοδομητικό το κλίμα της συζήτησης.

«Δεν χρειάζεται να κρατικοποιηθεί η Engie για να επενδύει στη Γαλλία, να αναπτύσσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να φροντίζει για τα αποθέματά της», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο αντικαπιταλιστής στο τραπέζι των μεγαλοεπιχειρηματιών

Ο Μελανσόν, ο οποίος εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως ο ισχυρότερος υποψήφιος της γαλλικής Αριστεράς ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης του 2027, είχε εξηγήσει πριν από το δείπνο ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση προκειμένου να διερευνήσει τα περιθώρια συμβιβασμού.

«Πρέπει να δούμε τι είδους συμβιβασμό μπορούμε να πετύχουμε ανάμεσα σε ανθρώπους σαν κι αυτούς, που είναι απολύτως πολιτικά ριζοσπαστικοποιημένοι, και ανθρώπους σαν εμένα, που έχουν ένα πρόγραμμα και θα το τηρήσουν», δήλωσε στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της ακρίβειας.

Το οικονομικό πρόγραμμα του ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας περιλαμβάνει την κατάργηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν, την επαναφορά της συνταξιοδότησης στα 60 έτη για όσους έχουν εργαστεί 40 χρόνια, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επιβολή πλαφόν στις τιμές ορισμένων προϊόντων.

Στον ενεργειακό τομέα, τάσσεται υπέρ της σταδιακής εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας και της πλήρους μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές.

Οι επιχειρηματίες ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας και με τη Λεπέν

Οι επαφές της γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ δεν περιορίζονται στον Μελανσόν. Αντίστοιχο δείπνο είχε πραγματοποιηθεί και με την επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, σε κλίμα που κατά διαστήματα ήταν τεταμένο, λόγω των ευρωσκεπτικιστικών θέσεών της και της πρόθεσής της να ανατρέψει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν.

Η ΜακΓκρέγκορ είχε ασκήσει κριτική και στις ενεργειακές προτάσεις της Λεπέν, οι οποίες προβλέπουν την αποχώρηση της Γαλλίας από την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την κατάργηση της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και την αναστολή της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το Reuters, ο Μελανσόν έχει σημαντικές πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου όμως εμφανίζεται να ηττάται από τη Μαρίν Λεπέν.