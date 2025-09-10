Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», κατά τη διάρκεια της τελετής μεταβίβασης της εξουσίας, κατά την οποία έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες».

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύτηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των Γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση.