Σε νέα πολιτική αναταραχή οδηγούν τη Γαλλία οι εκτεταμένες ταραχές του Σαββατοκύριακου, με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ να υποβάλλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος όμως αποφάσισε να μην την κάνει δεκτή.

Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Νουνιέζ να παραμείνει στη θέση του, κρίνοντας ότι σε αυτή τη φάση είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η συνέχεια στην αλυσίδα διοίκησης της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας. Παράλληλα, του ανέθεσε να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό νέα μέτρα για την αντιμετώπιση λεηλασιών και βίαιων επεισοδίων.

Η παραίτηση μετά τις σφοδρές επικρίσεις

Ο Νουνιέζ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, όταν μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τα προβλήματα στην εκπαίδευση εξελίχθηκαν σε σοβαρές συγκρούσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις αντιμέτωπες με διάσπαρτες ομάδες διαδηλωτών και ταραξιών, ενώ καταγράφηκαν λεηλασίες, εμπρησμοί και επιθέσεις σε δημόσια κτήρια.

Στη Λιμόζ, το δημαρχείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά, στη Μασσαλία διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο, ενώ στο Παρίσι σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις, με ορισμένες ομάδες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι Αρχές αιφνιδιάστηκαν από την έκταση των επεισοδίων

Η διαχείριση των επεισοδίων προκάλεσε ερωτήματα για την προετοιμασία των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Le Monde, σε Παρίσι, Μασσαλία, Λυών και Μπορντό οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν κατά διαστήματα αριθμητικά ανεπαρκείς απέναντι στις διάσπαρτες ομάδες που κινούνταν σε διαφορετικά σημεία των πόλεων.

Ο ίδιος ο Νουνιέζ είχε υποστηρίξει ότι οι Αρχές δεν είχαν υποτιμήσει τη διαδήλωση, αλλά αντιμετώπισαν έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ατόμων που κινούνταν σε μικρές και διάσπαρτες ομάδες, κάτι που καθιστούσε δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Η πίεση προς τον υπουργό Εσωτερικών αυξήθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις καταγγελίες τοπικών αρχόντων ότι δεν είχαν διατεθεί επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις στις πόλεις τους.

Περισσότερες από 2.000 συλλήψεις

Ο απολογισμός των επεισοδίων ήταν ιδιαίτερα βαρύς.

Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του μετά από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στο Παρίσι.

Παράλληλα, εκατοντάδες καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν, ενώ ο επικεφαλής της Carrefour ανέφερε ότι δεκάδες καταστήματα της αλυσίδας επηρεάστηκαν από τα επεισόδια.

Ο Μακρόν ζήτησε «απαντήσεις»

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε τη νομιμότητα των αιτημάτων των ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά καταδίκασε τις λεηλασίες και τους βανδαλισμούς.

Παράλληλα, ζήτησε πλήρη αποτίμηση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και κάλεσε την κυβέρνηση να εξαγάγει συμπεράσματα από όσα συνέβησαν.

Απέφυγε πάντως να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρά τις σχετικές πιέσεις, επιλέγοντας να δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στις τοπικές αρχές να απαγορεύουν συγκεντρώσεις όταν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για δημόσια κτήρια και επιχειρήσεις.

Γιατί κράτησε τον Νουνιέζ στη θέση του

Παρά την προσφορά παραίτησης, το Ελιζέ επέλεξε να διατηρήσει τον Λοράν Νουνιέζ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, συνδέεται κυρίως με την ανάγκη να υπάρχει σταθερή και ενιαία διοίκηση των σωμάτων ασφαλείας σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση δεν έχει υποχωρήσει πλήρως.

Ο Νουνιέζ καλείται τώρα να επανεξετάσει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης των ταραχών και να εισηγηθεί νέα μέτρα για την αποτροπή λεηλασιών και καταστροφών.

Η κοινωνική πίεση παραμένει

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη δημόσια τάξη.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, οι οποίες συνέδεσαν το μαθητικό κίνημα των προηγούμενων εβδομάδων με ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, την κατάσταση των σχολείων και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και μετά την απόφαση Μακρόν να διατηρήσει τον Νουνιέζ στο υπουργείο Εσωτερικών, η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο.

Η παραίτηση που δεν έγινε δεκτή μετατρέπεται έτσι σε ακόμη ένα επεισόδιο μιας κρίσης που συνδυάζει κοινωνική δυσαρέσκεια, προβλήματα δημόσιας τάξης και αυξανόμενη πολιτική πίεση στο Παρίσι.