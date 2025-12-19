Οι αγρότες στη Γαλλία έφτασαν ως το σπίτι του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι γεωργοί από το συνδικάτο FNSEA το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποίησαν διαμαρττυρία έξω από τη παραθαλάσσια κατοικία του Γάλλου Προέδρου στο θέρετρο Le Touquet.

Εξέφρασαν έτσι την αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Mercosur. Ειδικότερα, περίπου 20 τρακτέρ και φορτηγά έφτασαν έξω από το σπίτι του Μακρόν και «του πέταξαν» κοπριά, ελαστικά, λάχανα, χώματα και κλαδιά.

Ακόμα, οι αγρότες της Γαλλίας έφτιαξαν φέρετρο το οποίο τοποθέτησαν έξω από το σπίτι του Προέδρου της Γαλλίας. Στο φέρετρο πάνω έγραφαν «RIP AGRI», «No Mercosur», «Eat French», «Stop tax», δηλαδή «RIP αγροτιά», «Όχι στη Mercosur», «Τρώτε γαλλικά» και «Στοπ στους φόρους».

Ο Benoît Hédin, αντιπρόεδρος του γεωργικού συνδικάτου FDSEA εξήγησε πως η δράση τους θα διαρκέσει όλη μέρα και έχει «συμβολικό χαρακτήρα».

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι «στοχεύει την ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείται σήμερα, επειδή μας πάει πίσω. Διαδηλώνουμε κατά της συμφωνίας Mercosur, της μείωσης της ΚΑΠ, του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού… Υπάρχει ένα αίσθημα κούρασης».

Έκκληση για χριστουγεννιάτικη εκεχειρία στις αγροτικές κινητοποιήσεις απευθύνει η γαλλική κυβέρνηση

H γαλλική κυβέρνηση απηύθυνε σήμερα έκκληση για μια χριστουγεννιάτικη εκεχειρία με τους αγρότες που διαδηλώνουν, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλεισμών δρόμων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μια απόφαση που σύμφωνα με την κυριότερη συνδικαλιστική ένωση εξαρτάται από την απάντηση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες συνεχίζουν όμως να στήνουν μπλόκα, να ρίχνουν όγκους κοπριάς και να διαδηλώνουν στη Γαλλία προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης της νόσου οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή και για την εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.