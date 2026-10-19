Νέα μέτρα για την αποτροπή ενός ακόμη κύματος βίαιων επεισοδίων ενεργοποιεί η γαλλική κυβέρνηση, μετά τις εκτεταμένες ταραχές, τις λεηλασίες και τις καταστροφές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι τοπικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων επεισοδίων. Δεν πρόκειται, επομένως, για γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Γαλλία, αλλά για στοχευμένο μέτρο που θα μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση.

Η κυβέρνηση επιχειρεί ταυτόχρονα να απαντήσει στις έντονες επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα επεισόδια του Σαββάτου, καθώς Δήμαρχοι μεγάλων πόλεων καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό της αστυνόμευσης.

200 ερευνητές αναλύουν οπτικό υλικό στο Παρίσι

Στο Παρίσι ξεκινά από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μεγάλη επιχείρηση για την ταυτοποίηση προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν σε λεηλασίες, επιθέσεις και καταστροφές.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λεκορνί, περίπου 200 ερευνητές θα εξετάσουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, υλικό που έχει καταγραφεί στους δρόμους και εικόνες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι δράστες των επεισοδίων και να συγκεντρωθεί το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό για τις δικαστικές διαδικασίες που ακολουθούν.

Τα νέα μέτρα έρχονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη χώρα και μεγάλος αριθμός καταστημάτων και δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές.

Ποινικές διώξεις για περισσότερους από οκτώ στους δέκα

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι και η δικαστική αντιμετώπιση όσων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν (Gérald Darmanin) γνωστοποίησε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν 2.331 προσαγωγές σε καθεστώς αστυνομικής κράτησης, ενώ περισσότεροι από το 80% των εμπλεκομένων αντιμετωπίζουν πλέον ποινική διαδικασία. Δεκάδες έχουν ήδη τεθεί σε προσωρινή κράτηση, μεταξύ αυτών 13 στη Μασσαλία.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι επιδιώκει γρήγορη ταυτοποίηση και δίωξη όσων συμμετείχαν σε καταστροφές και λεηλασίες, την ώρα που οι γαλλικές Αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα περιστατικά βίας.

«Οι Γάλλοι θέλουν να μάθουν πώς ξέσπασε αυτή η βία»

Παράλληλα με την αστυνομική και δικαστική διάσταση, αυξάνεται η πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση για τις αστοχίες στη διαχείριση των κινητοποιήσεων.

Δήμαρχοι μεγάλων πόλεων έχουν ζητήσει εξηγήσεις για το πώς οργανώθηκε η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων και γιατί σε αρκετές περιπτώσεις ομάδες ταραξιών κατάφεραν να κινηθούν επί αρκετή ώρα, χωρίς άμεση επέμβαση.

Ο ίδιος ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

«Οι Γάλλοι θέλουν να μάθουν πώς προκλήθηκαν οι ταραχές, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και πώς ξέσπασε αυτή η βία στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κριτική προς την κυβέρνηση εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την παραδοχή του Νταρμανέν ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι Αρχές «απέτυχαν αναμφισβήτητα» σε σημεία της αντιμετώπισης των επεισοδίων, κάνοντας ειδική αναφορά σε κενά στην πληροφόρηση.

Νέα επεισόδια σε Παρίσι και Μασσαλία

Η ένταση δεν περιορίστηκε στις μεγάλες κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Νέα περιστατικά σημειώθηκαν και τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με τον Δήμαρχο της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν (Benoît Payan) να επιβεβαιώνει ότι η αστυνομία πραγματοποιούσε επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ίδιος διευκρίνισε πάντως ότι τα γεγονότα δεν είχαν την έκταση των σκηνών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο βράδυ.

Έκλεισε το Λούβρο λόγω φοιτητικής κινητοποίησης

Την ίδια ώρα, οι κοινωνικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το Μουσείο του Λούβρου δεν κατάφερε να ανοίξει κανονικά τις πύλες του το πρωί της Δευτέρας, καθώς φοιτητές απέκλεισαν την πρόσβαση στον χώρο, σε ένδειξη συμπαράστασης προς το μαθητικό κίνημα.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη χαρακτηριστική γυάλινη πυραμίδα, εμποδίζοντας την είσοδο των επισκεπτών. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από φοιτητές της École du Louvre, με τη συμμετοχή και φοιτητών άλλων Σχολών Τέχνης.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του Μουσείου, περίπου 50 φοιτητές συμμετείχαν αρχικά στον αποκλεισμό, ενώ η κινητοποίηση δεν αφορούσε ειδικά τη λειτουργία του Λούβρου, αλλά χρησιμοποιούσε τον χώρο ως συμβολικό σημείο προβολής των αιτημάτων των φοιτητών.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Μασσαλία

Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται και στη Μασσαλία, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τα επεισόδια.

Οι Αρχές απαγόρευσαν για τη Δευτέρα τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις από τις 12:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, μετά τις λεηλασίες και τις καταστροφές που σημειώθηκαν στην πόλη το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, άτομα κατάφεραν να εισβάλουν στο Δημαρχείο της Μασσαλίας, ενώ καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και λεηλασίες.

«Ολόκληρες περιοχές έμειναν απροστάτευτες»

Οι Δήμαρχοι του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών έχουν προχωρήσει σε κοινή παρέμβαση, ζητώντας πλήρη αποτίμηση των επιχειρησιακών επιλογών που έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Υποστηρίζουν ότι ολόκληρες περιοχές των πόλεών τους έμειναν χωρίς επαρκή αστυνομική προστασία και ζητούν να διερευνηθεί γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις οι λεηλασίες συνεχίστηκαν χωρίς άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Παράλληλα, επιμένουν ότι η απάντηση στην κρίση δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στην αστυνόμευση. Ζητούν διάλογο με τους μαθητές και τους νέους που βρίσκονται στον πυρήνα των κινητοποιήσεων, αλλά και οικονομική στήριξη των δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών σε δημόσια κτήρια και υποδομές.

Η κυβέρνηση Λεκορνί βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με δύο παράλληλες προκλήσεις: αφενός να αποτρέψει μία νέα έκρηξη βίαιων επεισοδίων, και αφετέρου να απαντήσει στις κοινωνικές διεκδικήσεις που εξακολουθούν να οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους.