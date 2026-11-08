Ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η συγκεκριμένη δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επιβεβαιώνει την ενεργή εμπλοκή της Ευρώπης στις νέες διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επιλογή του Αμπού Ντάμπι ως τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών υποδηλώνει τον συνεχιζόμενο ρόλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως μεσολαβητή. Τα ΗΑΕ έχουν λειτουργήσει αρκετές φορές ως ουδέτερο έδαφος για διαπραγματεύσεις, ανταλλαγές αιχμαλώτων και άτυπες επαφές μεταξύ της Δύσης, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων δείχνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση οποιουδήποτε ειρηνευτικού πλαισίου ή συμφωνίας.