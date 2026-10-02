Από το Παρίσι έως την Μασσαλία και από τη Λυών έως τη Ρέν και την Βρέστη, πάνω από 1.000 Λύκεια συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ 400 έχουν σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας. Οι νεαροί διαδηλωτές συγκρούονται από την Πέμπτη (01/10) με τις ειδικές μονάδες καταστολής της Αστυνομίας. Στον χορό των διαμαρτυριών εισέρχονται σταδιακά και οι φοιτητές, αλλά και τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών.

Έτσι ξαφνικά, και ενώ το πολιτικό σύστημα έχει για τα καλά εισέλθει σε προεκλογικό κλίμα λόγω επερχόμενων προεδρικών εκλογών, η Γαλλία βιώνει και πάλι πολιτικό κυκλώνα την στιγμή που το δημόσιο χρέος της έχει αγγίξει το απόλυτο ρεκόρ από το 1945, δηλαδή τα 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Η οργή των μαθητών για τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τις υπερπλήρεις τάξεις και τις ερειπωμένες υποδομές, έχει μετατραπεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Με σχεδόν 3.000 συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, η απερχόμενη κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πολιτικό εφιάλτη ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Βίντεο δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί στην Γαλλία, λόγω των κινητοποιήσεων:

Η κλιμάκωση από το Σεν-Σαιν-Ντενί σε γενικευμένο χάος

Αυτό που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες ως μια τοπική διαμαρτυρία στο υποβαθμισμένο προάστιο Σεν-Σαιν-Ντενί στο βόρειο Παρίσι, έχει λάβει πλέον διαστάσεις ανεξέλεγκτου αστικού κύματος αναταραχών σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια.

Τις τελευταίες ημέρες, το σκηνικό στις μεγάλες γαλλικές πόλεις θυμίζει εμπόλεμη ζώνη:

Παρίσι και Στρασβούργο: Μαθητές έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ στο Στρασβούργο διακόπηκαν ακόμη και τα δρομολόγια των τραμ για να περιοριστεί η μετακίνηση των διαδηλωτών. Στο Παρίσι, μαθητές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Έχουμε ένα μέλλον να χτίσουμε, όχι να υποστούμε».

Μαθητές έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ στο Στρασβούργο διακόπηκαν ακόμη και τα δρομολόγια των τραμ για να περιοριστεί η μετακίνηση των διαδηλωτών. Στο Παρίσι, μαθητές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: Μασσαλία: Σημειώθηκαν σοβαρότατα επεισόδια. Διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών, ενώ σε Λύκειο της πόλης εκδηλώθηκε απόπειρα εμπρησμού, και εκπαιδευτικοί καθώς και ο Διευθυντής του σχολείου, περιχύθηκαν κατά λάθος με βενζίνη. Παράλληλα, διαδηλωτές επιτέθηκαν και πυρπόλησαν όχημα της Πυροσβεστικής.

Σημειώθηκαν σοβαρότατα επεισόδια. Διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών, ενώ σε Λύκειο της πόλης εκδηλώθηκε απόπειρα εμπρησμού, και εκπαιδευτικοί καθώς και ο Διευθυντής του σχολείου, περιχύθηκαν κατά λάθος με βενζίνη. Παράλληλα, διαδηλωτές επιτέθηκαν και πυρπόλησαν όχημα της Πυροσβεστικής. Νάντη, Ρεν, Λιλ και Τουλούζη: Στη Νάντη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κεντρική αίθουσα Λυκείου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, αναγκάζοντας τις Αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία του για έναν μήνα. Στη Λιλ, νεαροί με κουκούλες κατέστρεψαν στάσεις λεωφορείων και πυρπόλησαν κάδους.

Στη Νάντη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κεντρική αίθουσα Λυκείου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, αναγκάζοντας τις Αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία του για έναν μήνα. Στη Λιλ, νεαροί με κουκούλες κατέστρεψαν στάσεις λεωφορείων και πυρπόλησαν κάδους. Διεθνής Εξάπλωση: Το κλίμα αναταραχής διέσχισε τα γαλλικά σύνορα, με μαθητικές διαμαρτυρίες και φθορές να καταγράφονται στην πόλη της Λιέγης στο Βέλγιο.

Χιλιάδες Συλλήψεις και καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία

Τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των συγκρούσεων:

Συλλήψεις: Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 3.000 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήλικοι μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών, έχουν συλληφθεί. Μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 1.949 προσαγωγές και συλλήψεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 3.000 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήλικοι μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών, έχουν συλληφθεί. Μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 1.949 προσαγωγές και συλλήψεις. Τραυματισμοί: Περισσότεροι από 305 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Από την πλευρά της εκπαίδευσης, 65 εργαζόμενοι (εκ των οποίων 40 Διευθυντές σχολείων) και τουλάχιστον 170 μαθητές έχουν υποστεί τραυματισμούς.

Περισσότεροι από 305 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Από την πλευρά της εκπαίδευσης, 65 εργαζόμενοι (εκ των οποίων 40 Διευθυντές σχολείων) και τουλάχιστον 170 μαθητές έχουν υποστεί τραυματισμούς. Έρευνες για υπερβολική βία: Η αστυνομική αυθαιρεσία βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς διεξάγεται εσωτερική έρευνα για τον βαρύ τραυματισμό 14χρονου μαθητή στο Βαλ ντ’ Ουάζ στο πρόσωπο και τη γνάθο, από πλαστική σφαίρα της αστυνομίας, ενώ άλλοι δύο έφηβοι φέρουν σοβαρά τραύματα στα μάτια.

Μαθητές κυνηγούν βαθμοφόρο της γαλλικής αστυνομίας και τον ξυλοφορτώνουν:

Υποχρηματοδότηση και περικοπές 54 δισ. ευρώ

Πίσω από την έκρηξη της νεολαίας βρίσκεται μια βαθιά συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της δημόσιας παιδείας στη Γαλλία.

Οι μαθητές, υποστηριζόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς, καταγγέλλουν:

Υπερπλήρεις αίθουσες: Τμήματα με 35 έως 40 μαθητές, όπου συχνά δεν υπάρχουν καν επαρκή καθίσματα ή θρανία. «Είμαστε 35 σε κάθε τμήμα, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις αίθουσες και το διάλειμμα της μίας ώρας για μεσημεριανό δεν αρκεί για να προλάβουν όλοι να πάρουν φαγητό», δήλωσε στο Reuters η 15χρονη Κεζιά, στο προάστιο Παντέν του Παρισιού, πριν αρχίσει να τρέχει για να γλιτώσει από τα δακρυγόνα της Αστυνομίας. Ελλείψεις προσωπικού: Χιλιάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας λόγω καθυστερήσεων στην αντικατάσταση απόντων καθηγητών και χαμηλών μισθών στον κλάδο. Ερειπωμένες υποδομές: Σχολικά κτήρια με διαρροές νερού, ανύπαρκτη θέρμανση το χειμώνα και αφόρητες θερμοκρασίες άνω των 35-40°C κατά τους θερινούς καύσωνες. Οικονομική ασφυξία: Οργή για το νέο πακέτο δημοσιονομικής λιτότητας, ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ, το οποίο προβλέπει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, την ίδια στιγμή που ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται ραγδαία.

Την αγωνία της σπουδάζουσας νεολαίας εξέφρασε ο 19χρονος φοιτητής Λογοτεχνίας, Σοφιάν, τονίζοντας τον φόβο των νέων για πιθανή κατάργηση των φοιτητικών γευμάτων του 1 ευρώ και περικοπές στη στεγαστική βοήθεια. Παράλληλα, κατήγγειλε τις ανυπόφορες συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων εν μέσω καύσωνα. «Διαμαρτυρόμαστε επίσης για τις συνθήκες στον καύσωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήταν αφόρητο να δίνουμε εξετάσεις με θερμοκρασίες 35 έως 40 βαθμών Κελσίου. Ακόμη και οι καθηγητές έλεγαν ότι ήταν αδύνατον να διεξαχθούν εξετάσεις σε τέτοιες συνθήκες». Εκτιμώντας ότι ο κύκλος των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί, κατέληξε: «Οι νέοι θέλουν απλώς να σπουδάζουν και να μαθαίνουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Το γαλλικό κράτος δείχνει να εκπλήσσεται από την επιδείνωση των σχολικών επιδόσεων, αλλά δεν κάνει τίποτα για να διορθώσει την κατάσταση».

Αλληλοκατηγορίες, LFI και το σενάριο των προεδρικών εκλογών

Η κρίση έχει προσλάβει οξεία πολιτική διάσταση, καθώς η Γαλλία οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, δήλωσε ότι «περάσαμε από τις μαθητικές διαμαρτυρίες σε πρόβλημα δημόσιας τάξης», προτείνοντας μάλιστα να υποχρεωθούν οι γονείς να πληρώσουν τις υλικές ζημιές που προκαλούν τα παιδιά τους.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση και τα δεξιά κόμματα κατηγορούν την ακροαριστερή παράταξη «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) και τον ηγέτη της, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ότι υποκινούν τις ταραχές για μικροκομματικά οφέλη. Από την πλευρά του, το LFI αρνείται τις κατηγορίες περί υποκίνησης βίας, τονίζοντας ότι στηρίζει ειρηνικά τον δίκαιο αγώνα των μαθητών ενάντια στη διάλυση της δημόσιας παιδείας.

Πηγές: NBCNEWS, CNN, BBC, DAILYMAIL, LE MONDE, LIBERATION