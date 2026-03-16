Με τον ένα στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχεται στις κάλπες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Γαλλία ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέξουν τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες.

Με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μικρές πόλεις της Γαλλίας, το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι η εδραίωση της παρουσίας της ακροδεξιάς στο επίπεδο των δήμων, η οποία ως τώρα δεν ήταν σημαντική. Εκπρόσωποι της ακροδεξιάς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα, όπως άλλωστε ικανοποιημένοι δήλωσαν για τα δικά τους εκλογικά αποτελέσματα και εκπρόσωποι του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία, αλλά και του Σοσιαλιστικού κόμματος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα στις μεγάλες γαλλικές πόλεις αναμένονται περί τις 22.00 ώρα Γαλλίας.

