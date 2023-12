Ο 33χρονος πατέρας από τη Γαλλία, ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους, εξηγώντας ότι «άκουσε φωνές» που του έλεγαν «να κάνει κακό», είπε σήμερα Πέμπτη (28/12) ο εισαγγελέας της πόλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας στα πτώματα των θυμάτων που βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (25/12) στο σπίτι της οικογένειας, η 35χρονη μητέρα και οι δύο κόρες της ηλικίας 10 και 7 ετών, δέχθηκαν «κάθε μία περί τις δέκα μαχαιριές με μεγάλη σφοδρότητα», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας Ζαν-Μπατίστ Μπλαντιέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα αγόρια ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών αντίστοιχα «πέθαναν από ασφυξία οφειλόμενη σε πνιγμό».

Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος κατά την ανάκριση «δεν κατόρθωσε να εντοπίσει το στοιχείο που τον ώθησε» στις ενέργειες αυτές και «διευκρίνισε ότι, μετά τα γεγονότα, “δεν αισθάνεται τίποτε” και “νιώθει κενός”».

Ο άνδρας ακολουθούσε ψυχιατρική αγωγή για την αντιμετώπιση ψυχωτικών και καταθλιπτικών διαταραχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο εισαγγελέας αποκάλυψε ότι, «δήλωσε ότι συνήθιζε να λαμβάνει καθημερινά τη φαρμακευτική αγωγή η οποία απαιτείτο -σε μη δικαστικό πλαίσιο- από το 2019, αλλά δεν την είχε λάβει στις 24 Δεκεμβρίου».

Η ακριβής ημερομηνία του δράματος δεν προσδιορίστηκε από την εισαγγελία.

French police arrest Father after woman and 4 children found dead in flat.

The mother and her 2 elder children, both girls, had been stabbed multiple times.

The younger children, both boys, had no knife wounds but appeared to have been suffocated or drowned.#france #paris pic.twitter.com/BvicbH9M9L

— Aditya Rathore (@imAdityaRathore) December 26, 2023