Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο Ματινιόν μεταξύ της κυβέρνησης και των πρατηρίων καυσίμων, η Total Energies (γαλλική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας) δεσμεύτηκε να αποδώσει στους Γάλλους πολίτες το οικονομικό όφελος που σχετίζεται με την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων σε ιστορικό κόστος, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η Total Energies έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε τα αποθέματα να κατανεμηθούν σύμφωνα με τα μερίδια αγοράς που παρατηρήθηκαν πριν από την κρίση, δηλαδή 23% στη διανομή σε πρατήρια καυσίμων το 2025 για την εταιρεία (έναντι άνω του 30% σήμερα). Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει έτσι στους άλλους διανομείς καυσίμων να έχουν πρόσβαση σε αναλογικά μεγαλύτερο όγκο και να επανατοποθετηθούν σε σχέση με την Total Energies.

Μπορεί το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, ωστόσο σήμερα, 23 Οκτωβρίου, σημειώθηκε μεγάλη πτώση στα πρατήρια της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να κάνουν ουρά στα βενζινάδικα.

Όφελος περίπου 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατανομή των στρατηγικών αποθεμάτων, το όφελος για τα πρατήρια της Total Energies θα είναι της τάξεως των 10 λεπτών €/L.

Η Total Energies θα μετακυλήσει το όφελος που σχετίζεται με την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων στις τιμές του ντίζελ στα 3.300 πρατήρια του δικτύου της, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών αγορών ντίζελ. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, οι τιμές θα κυμαίνονταν για παράδειγμα μεταξύ 2,15 €/L και 2,20 €/L (κάτω από το ανώτατο όριο των 2,25 €/L), ενώ η πλειονότητα των πρατηρίων καυσίμων της Total Energies βρίσκεται σήμερα στο ανώτατο όριο. Έτσι, η γαλλική πολυεθνική έχει τη φιλοδοξία να συνεχίσει να είναι το φθηνότερο δίκτυο στη Γαλλία.

Επιπλέον, η Total Energies διατηρεί το ανώτατο όριο που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο του 2026, το οποίο εγγυάται στους καταναλωτές μέγιστη τιμή 2,25 €/L για το ντίζελ, ακόμη και μετά το τέλος Ιανουαρίου 2027, όταν το όφελος που σχετίζεται με την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων θα εξασθενήσει.

Έκπτωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο για αγρότες, αλιείς και δημόσια έργα

Λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο αγοράς 35% της εταιρείας στο γενικό εμπόριο ντίζελ στη Γαλλία, η Total Energies αποφάσισε επίσης να προσφέρει το όφελος αυτής της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων στους αγρότες, τους αλιείς και τις επιχειρήσεις δημοσίων έργων, παρέχοντας έκπτωση -20 λεπτών στο πετρέλαιο σε σχέση με τη διεθνή τιμή της αγοράς ντίζελ.

Έκπτωση 200 ευρώ για τους χρήστες πετρελαίου θέρμανσης

Τέλος, η Total Energies αποφάσισε επίσης να μετακυλήσει το όφελος από τα στρατηγικά αποθέματα στους πελάτες της που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, εφαρμόζοντας έκπτωση 200 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης της τιμής του, από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Το σύνολο αυτών των μέτρων θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, κατά τη διάρκεια των 3 μηνών αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων.