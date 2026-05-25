Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης, καθώς σχολικοί επιτηρητές και εργαζόμενοι σε Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και δομές φύλαξης παιδιών ερευνώνται για σωματική βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ακόμη και παιδιών τριών ετών.

Οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι εξετάζουν πλέον περισσότερες από 100 καταγγελίες, ενώ οργανώσεις γονέων υποστηρίζουν ότι επί χρόνια οι προειδοποιήσεις τους αγνοούνταν από τις αρχές.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 Νηπιαγωγεία, περίπου 20 Δημοτικά Σχολεία και σχεδόν 10 Παιδικούς Σταθμούς. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά κακομεταχείρισης, σωματικής βίας και βιασμών κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών διαλειμμάτων, της μεσημεριανής ανάπαυσης και των απογευματινών δραστηριοτήτων. Δικηγόροι οικογενειών ανέφεραν ότι ορισμένες από τις υποθέσεις αφορούν βιασμούς παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Οι γονείς κάνουν λόγο για «συστημικό πρόβλημα» και για αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τα παιδιά. Όπως υποστηρίζουν, σοβαρές ελλείψεις στις διαδικασίες πρόσληψης και ελέγχου των Σχολικών Επιτηρητών επέτρεψαν την κακοποίηση να συνεχίζεται επί χρόνια, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Ο δικηγόρος Φλοριάν Λαστέλ, που εκπροσωπεί τρεις οικογένειες στο Παρίσι, χαρακτήρισε την υπόθεση «μαζικό σκάνδαλο». «Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας στη Γαλλία, όμως σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών», δήλωσε.

Οι σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα εποπτείας

Οι Σχολικοί Επιτηρητές στη Γαλλία είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των παιδιών στα διαλείμματα, κατά τη σίτιση, τη μεσημεριανή ξεκούραση και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί.

Ωστόσο, δεν προσλαμβάνονται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας ή τα σχολεία, αλλά από τους Δήμους και τις τοπικές αρχές, συχνά χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα, και με ωρομίσθιες συμβάσεις.

Οι καταγγελίες που έχουν συγκεντρωθεί από γονείς σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνουν περιστατικά όπου παιδιά φέρονται να δέχθηκαν φωνές, σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, στέρηση φαγητού ή εξαναγκασμό να φάνε μέχρι εμετού, καθώς και σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς

Ο δικηγόρος Λουί Καϊγιέ, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, υπέβαλε τον Φεβρουάριο μηνύσεις για υποθέσεις φερόμενων βιασμών παιδιών σε Νηπιαγωγεία, το 2025. Σε μία περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από Σχολικό Επιτηρητή σε σχολείο στο δυτικό Παρίσι. Σε άλλη υπόθεση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να κακοποιήθηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, παρά προηγούμενες καταγγελίες για σωματική βία εις βάρος παιδιών.

Ο ίδιος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση οικογενειών και παιδιών που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν καθημερινές ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες από την κακοποίηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός τρίχρονου αγοριού που έπαθε κρίση πανικού μπροστά στην πύλη του σχολείου και αρνιόταν να εισέλθει, χωρίς τότε η μητέρα ή η Διεύθυνση να γνωρίζουν την αιτία της συμπεριφοράς του. «Είναι καθημερινό μαρτύριο για τους γονείς που ζητούν να αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση των εγκλημάτων», δήλωσε.

Δίκες, αναστολές και πολιτική πίεση

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη Σχολικού Επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών, ηλικίας τριών έως πέντε ετών, σε Νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος της πόλης. Παράλληλα, αναμένεται σύντομα απόφαση σε άλλη υπόθεση που αφορά 47χρονο επιτηρητή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα δεκάχρονων κοριτσιών.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο νέος σοσιαλιστής Δήμαρχος του Παρισιού, Emmanuel Grégoire, ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «σοβαρή δυσλειτουργία» στο σύστημα των Σχολικών Επιτηρητών της πόλης. Το σχέδιο εγκρίθηκε ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού και περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους, νέα διαδικασία αναφορών για τους γονείς, διαφάνεια στις διοικητικές έρευνες και τακτική δημοσιοποίηση στοιχείων για αναστολές εργαζομένων.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026, ο Δήμος του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 επιτηρητές, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η δημοτική αρχή δεσμεύθηκε για «μηδενική ανοχή» και ανακοίνωσε ότι θα ενημερώνει πλέον ανά τρίμηνο τις οικογένειες, για όλες τις σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει μετατραπεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο Παρίσι, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη δημοτική διοίκηση ότι γνώριζε εδώ και χρόνια τα προβλήματα στο σύστημα εποπτείας, χωρίς να λάβει επαρκή μέτρα. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν και διαδηλώσεις εργαζομένων και γονέων έξω από το Δημαρχείο, με αιτήματα περισσότερες προσλήψεις και αυστηρότερους ελέγχους.

Ο Emmanuel Grégoire αποκάλυψε επίσης ότι και ο ίδιος είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από Σχολικό Επιτηρητή όταν ήταν παιδί.

Παράλληλα, συγκρότησε συνέλευση πολιτών για την επανεξέταση του ρόλου και του πλαισίου λειτουργίας των επιτηρητών, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της τον Ιούνιο.

Οργανώσεις γονέων μιλούν για «κρατική αποτυχία»

Στην πρώτη γραμμή των αποκαλύψεων βρίσκεται η συλλογικότητα γονέων SOS Périscolaire, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια συγκεντρώνει μαρτυρίες και πιέζει για δικαιοσύνη. Μία από τις ιδρύτριες της υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο Παρίσι, αλλά αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. «Πρόκειται ξεκάθαρα για συστημικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει μόνο δυσλειτουργία σε επίπεδο Δήμων, αλλά αρχίζουμε να μιλάμε και για αποτυχία του ίδιου του κράτους», δήλωσε.

Παράλληλα, η οργάνωση γονέων #MeTooEcole υπογράμμισε ότι η γαλλική κοινωνία «ανοίγει πλέον τα μάτια της» απέναντι στην πραγματικότητα πως το σχολείο δεν αποτελεί πάντοτε ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Εκπρόσωπος της συλλογικότητας δήλωσε ότι τα παιδιά εκτίθενται σε κάθε μορφή βίας, από λεκτική και σωματική μέχρι σεξουαλική, εξαιτίας «διοικητικών αποτυχιών και παιδεραστικών συμπεριφορών». «Οι γονείς είναι εξοργισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: The Guardian