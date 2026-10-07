Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα κινητοποιήσεων, καθώς περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας τη βελτίωση των συνθηκών στα λύκεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές κυρίως πορείες σε πόλεις, όπως η Μασσαλία, η Νάντη και η Λυών, ενώ στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν 56.000 διαδηλωτές. Οι διοργανωτές, ωστόσο, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στους 450.000.

Οι κινητοποιήσεις, που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες, έχουν σημαδευτεί από βίαιες συγκρούσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και γκλομπ για να διαλύσει τα πλήθη, ειδικά στο Παρίσι όπου σημειώθηκαν σποραδικοί βανδαλισμοί.

Συλλήψεις, τραυματισμοί και κυβερνητικός συναγερμός

Ο απολογισμός των επεισοδίων είναι ιδιαίτερα βαρύς, με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να αναφέρει ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί, περιγράφοντας την κατάσταση ως «τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες» για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, το γραφείο του πρωθυπουργού κατέγραψε 715 τραυματίες αστυνομικούς από την έναρξη των διαδηλώσεων. Αντιμέτωπος με την κλιμάκωση της έντασης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η βία στους δρόμους έχει ενταθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε κάδους, κατέστρεψαν στάσεις λεωφορείων και πέταξαν αντικείμενα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και ειδικά πυρομαχικά καταστολής.

Συνολικά, 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 6.100 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους ανηλίκων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι πάνω από 1.800 άτομα αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη, εκ των οποίων περίπου 1.500 είναι κάτω των 18 ετών. Μόνο την Τρίτη, συνελήφθησαν σχεδόν 500 άτομα και τραυματίστηκαν 43 αστυνομικοί. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση οργανώσεων, με τη Διεθνή Αμνηστία να καλεί τις γαλλικές Αρχές να «θέσουν τέλος στη δυσανάλογη αστυνομική καταστολή». Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ υπερασπίστηκε τις δυνάμεις ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η αντίδρασή τους ήταν αναλογική και αναγκαία λόγω των ταραχών.

«Η οργή κάτω από τα σχολικά βιβλία»

Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκονται τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα καλύτερο σχολείο, την ώρα που το υπουργείο Παιδείας καταγράφει πάνω από 900 αποκλεισμένα ή κλειστά λύκεια (1.800 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις).

Στο Παρίσι, οι μαθητές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σχολεία χωρίς χρήματα = χώρα χωρίς μέλλον» και «κάτω από τα σχολικά μας βιβλία, η οργή», μια αναφορά στο ιστορικό σύνθημα του Μάη του ’68.

Η μαθήτρια Άννα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα αιτήματά μας είναι απλά: καλύτερες συνθήκες φοίτησης, αρκετοί εκπαιδευτικοί, αξιοπρεπή σχολικά κτίρια. Η απάντηση των Αρχών ήταν καταστροφική. Υπάρχει ήδη αρκετή βία».

Αντίστοιχα, στη Μασσαλία, η 18χρονη Οσεάν τόνισε: «Θέλουμε απλώς να σώσουμε την εκπαίδευσή μας και να μορφωθούμε», καταγγέλλοντας την απουσία καθηγητών και την αντικατάστασή τους από «ανώφελους αναπληρωτές».

Ασπίδα προστασίας από εκπαιδευτικούς και συνδικάτα

Η οργή των μαθητών έχει ενεργοποιήσει ισχυρά αντανακλαστικά αλληλεγγύης από εκπαιδευτικούς, συνδικάτα και πολιτικούς. Στη Ρεν, ο καθηγητής Ρομέν Ντιμπούρ εξήγησε ότι ο ίδιος και «περίπου 30 συνάδελφοί του» κατέβηκαν στους δρόμους λόγω των συζητήσεων για «την αστυνομική βία που έχουμε δει», ώστε να στηρίξουν τους μαθητές.

Στην ίδια κατεύθυνση, η επικεφαλής του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, προέτρεψε τα μέλη να «προστατεύσουν τους μαθητές των λυκείων», ενώ η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, απηύθυνε κάλεσμα στους γονείς να φορέσουν λευκά και «να πάνε να προστατεύσουν τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων».