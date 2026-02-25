Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί παραιτήθηκε την Τετάρτη, καθώς θέλει να επικεντρωθεί στην υποψηφιότητά της για τον δήμο του Παρισιού, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Μαρτίου.

Η Ντατί υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή της, με επιστολή της προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι BMFTV.

Le combat de ma vie, c’est Paris!

Je veux dire aux Parisiens: je vais me battre pour eux, je vais me battre pour Paris. Je leur demande de me faire confiance: je vais changer leur vie. pic.twitter.com/DHfKAltFIC — Rachida Dati ن (@datirachida) February 25, 2026

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση, ευχαρίστησε την Ντατί για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον γαλλικό λαό κατά τα δύο τελευταία χρόνια και της εξέφρασε «την πλήρη στήριξή του» στον αγώνα της.

Η Ντατί θεωρείται φαβορί για τον δήμο του Παρισιού, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ifop αλλά θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον δεύτερο γύρο, στις 22 Μαρτίου.