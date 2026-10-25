Η προσωρινή κράτηση του άνδρα που φέρεται ότι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις την Παρασκευή στο προάστιο Τραπ του Παρισιού παρατάθηκε το Σάββατο, μετά την πρώτη κατάθεση που έδωσε, ενώ έχουν προσαχθεί άλλα τέσσερα πρόσωπα του περιβάλλοντός του, ανέφερε η εθνική αντιτρομοκρατική υπηρεσία (Pnat).

Η κατάσταση της υγείας του υπόπτου Κέβιν Τ. «κρίθηκε συμβατή με το μέτρο της προσωρινής κράτησης», εξήγησε η Pnat.

Ο ύποπτος συνελήφθη στο Κουανιέρ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε, πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του. Για υποθέσεις τρομοκρατίας, η προσωρινή κράτηση μπορεί να φτάσει και τις 96 ώρες.

Η Pnat ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή προκαταρκτική έρευνα για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και «απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση», «σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, με την επιβαρυντική περίσταση ότι τα γεγονότα διαπράχθηκαν λόγω της πραγματικής ή εικαζόμενης ένταξης (σ.σ. των θυμάτων) σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία».

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία διευκρίνισε ότι τρία «μέλη του οικογενειακού και φιλικού της περιβάλλοντος» του υπόπτου τέθηκαν επίσης υπό κράτηση την Παρασκευή το βράδυ και τη νύχτα από Παρασκευή προς Σάββατο, γεγονός που ανεβάζει σε τέσσερα τα συνολικά άτομα από το στενό περιβάλλον που ανακρίνονται. Μεταξύ αυτών είναι η μητέρα και ο πατέρας του.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Τραπ, η οποία συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ, ο Κέβιν Τ. σκότωσε μέσα από το αυτοκίνητό του έναν μαύρο άνδρα γαλλικής υπηκοότητας, 26 ετών. Η οικογένεια του νεαρού Πενγκό Μποσιό Ουανγκί, που ήταν μια μεγάλη ελπίδα της Γαλλίας στις μικτές πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ), εξέφρασε το ερώτημα αν οι Αρχές παρακολουθούσαν τον ύποπτο, ο οποίος είχε στην κατοχή του «πολεμικά όπλα» και ήταν «ήδη γνωστός στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη», όπως είπε ο δικηγόρος τους, Γιασίν Μπουζρού.

Σύμφωνα με την Pnat, ο Κέβιν Τ., 39 ετών, είχε τέσσερις παλαιότερες καταδίκες για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Από την έρευνα στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι το είχε παγιδεύσει με φιάλες υγραερίου και καλώδια συνδεδεμένα με χρονοδιακόπτη. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν ένα υποπολυβόλο Sten και ένα δακρυγόνο ενώ στο σπίτι του στο Πλεζίρ βρέθηκαν ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ, μία Βίβλος και ένα Κοράνι.

Το Σάββατο στην Τραπ είχαν συγκεντρωθεί πολλές εκατοντάδες άνθρωποι για να τιμήσουν το θύμα της επίθεσης.

«Δεν είμαστε στόχοι, οι ζωές μας έχουν αξία» και «Η Τραπ ζητάει δικαιοσύνη και αλήθεια» έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.