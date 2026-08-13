Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα την Τετάρτη από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι «δυσμενείς» σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο. Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν δύσκολη και η πυρκαγιά εξαπλωνόταν προς τα νότια.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 87 πυροσβέστες και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων.

Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της και στους παραθεριστές σε αυτήν την δημοφιλή τουριστική περιοχή της βόρειας Γαλλίας, όπου βρίσκονται πολλά κάμπινγκ, «να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» και να μην πλησιάζουν στις πληγείσες περιοχές.