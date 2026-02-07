Πανικός προκλήθηκε στη νοτιοανατολική Γαλλία και τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, ένας άνδρας πέταξε χειροβομβίδα μέσα σε κομμωτήριο στην πόλη Γκρενόμπλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 5χρονο παιδί. Ευτυχώς, τα θύματα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δεν νοσηλεύτηκαν αφότου επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Οι δράστες, που τραβούσαν βίντεο την ώρα που πετούσαν τη χειροβομβίδα, εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης: