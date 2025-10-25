Η δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ επαναφέρει στο προσκήνιο, μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Η μητέρα του κοριτσιού αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της μικρής, μη μπορώντας να αντέξει την απώλειά της, πέθανε λίγους μήνες αργότερα «από  θλίψη».

Η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέν, υπήκοος Αλγερίας, δικάζεται για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα, η οποία βρέθηκε νεκρή τον Οκτώβριο του 2022, στην πολυκατοικία όπου ζούσε με την οικογένειά της στο Παρίσι. Το έγκλημα είχε προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα.

 


Η κατηγορούμενη, που διέμενε στο ίδιο κτήριο, φέρεται να βρισκόταν παράνομα στη Γαλλία και να είχε λάβει εντολή απέλασης, λίγο πριν  από το φονικό. Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, ενώ από την πλευρά της η υπεράσπιση επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

 

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, κατέθεσε με δάκρυα ότι ο σύζυγός της, Γιοάν, ο οποίος είχε ξεπεράσει τον αλκοολισμό του, κατέρρευσε μετά τη δολοφονία της κόρης τους.

«Άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ», είπε, εξηγώντας ότι «πέθανε από τη θλίψη του» τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Πριν πεθάνει, ο πατέρας της μικρής είχε αφήσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της κατηγορούμενης, εκφράζοντας τον πόνο και την αδυναμία του να κατανοήσει «την απανθρωπιά» πίσω από τη στυγερή δολοφονία.

«Ο μπαμπάς σου θα σε αγαπά για πάντα», κατέληγε το σημείωμα.

 

Στο δικαστήριο, ο αδελφός της Λόλα, Τιμπό, μίλησε εκ μέρους της οικογένειας και του αδικοχαμένου πατέρα τους, ζητώντας από την κατηγορούμενη «να πει όλη την αλήθεια στη Γαλλία και στην οικογένεια».

Η Μπενκιρέν, η οποία είχε μετακομίσει στη Γαλλία το 2013 με φοιτητική βίζα, ζήτησε συγγνώμη κατά την έναρξη της δίκης, δηλώνοντας ότι «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη».

 

 


Η υπόθεση έχει επαναφέρει τη συζήτηση στη Γαλλία για τα ζητήματα απέλασης, τις ελλείψεις στην ασφάλεια και τη διαχείριση των ψυχιατρικών περιστατικών, με την κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη τη δικαστική εξέλιξη μιας τραγωδίας, που σημάδεψε ολόκληρη τη χώρα.

 

