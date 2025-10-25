Η δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ επαναφέρει στο προσκήνιο, μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Η μητέρα του κοριτσιού αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της μικρής, μη μπορώντας να αντέξει την απώλειά της, πέθανε λίγους μήνες αργότερα «από θλίψη».

Η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέν, υπήκοος Αλγερίας, δικάζεται για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα, η οποία βρέθηκε νεκρή τον Οκτώβριο του 2022, στην πολυκατοικία όπου ζούσε με την οικογένειά της στο Παρίσι. Το έγκλημα είχε προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα.

Le père de Lola est mort de chagrin. La semaine du décès de sa fille, ses voisins ont entendu ses hurlements de souffrance pendant des jours. Il y a les victimes, et il y a les proches qui sont obligés de vivre avec cette douleur au ventre. Certains ne la supportent pas.… pic.twitter.com/eXFHrIkMFU — Alice Cordier (@CordierAlice2) February 24, 2024



Η κατηγορούμενη, που διέμενε στο ίδιο κτήριο, φέρεται να βρισκόταν παράνομα στη Γαλλία και να είχε λάβει εντολή απέλασης, λίγο πριν από το φονικό. Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, ενώ από την πλευρά της η υπεράσπιση επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

Le père de Lola n’avait pas supporté la douleur de la perte de sa fille et nous avait quitté. N’oubliez pas. Justice pour Lola pic.twitter.com/KDzRGLGR0r — Perle (@veritebeaute) October 16, 2025

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, κατέθεσε με δάκρυα ότι ο σύζυγός της, Γιοάν, ο οποίος είχε ξεπεράσει τον αλκοολισμό του, κατέρρευσε μετά τη δολοφονία της κόρης τους.

«Άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ», είπε, εξηγώντας ότι «πέθανε από τη θλίψη του» τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Πριν πεθάνει, ο πατέρας της μικρής είχε αφήσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της κατηγορούμενης, εκφράζοντας τον πόνο και την αδυναμία του να κατανοήσει «την απανθρωπιά» πίσω από τη στυγερή δολοφονία.

«Ο μπαμπάς σου θα σε αγαπά για πάντα», κατέληγε το σημείωμα.

Il n’y a eu aucun « complément d’enquête » ni « cash investigation » sur l’assassinat ignoble de #Lola. Ils se sont comportés comme des collabos, à nos frais. Ce soir, son père est mort de peine. Seul. Et eux s’en foutent. Ils paieront. pic.twitter.com/lJFQJ00sCo — Erik Tegnér (@tegnererik) February 24, 2024

Στο δικαστήριο, ο αδελφός της Λόλα, Τιμπό, μίλησε εκ μέρους της οικογένειας και του αδικοχαμένου πατέρα τους, ζητώντας από την κατηγορούμενη «να πει όλη την αλήθεια στη Γαλλία και στην οικογένεια».

Η Μπενκιρέν, η οποία είχε μετακομίσει στη Γαλλία το 2013 με φοιτητική βίζα, ζήτησε συγγνώμη κατά την έναρξη της δίκης, δηλώνοντας ότι «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη».

🔴 Le père de #Lola , tuée en oct 2022, est mort brutalement à l’âge de 49 ans.

📷 “La femme qui a tué ma fille a tué toute une famille. J’ai perdu ma femme, j’ai tout perdu”

👉 Cet homme brisé avait accepté de témoigner cet automne auprès de nos journalistes. #M6 @RTLFrance pic.twitter.com/Bs12b7Vp5u — M6 Info (@m6info) February 25, 2024



Η υπόθεση έχει επαναφέρει τη συζήτηση στη Γαλλία για τα ζητήματα απέλασης, τις ελλείψεις στην ασφάλεια και τη διαχείριση των ψυχιατρικών περιστατικών, με την κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη τη δικαστική εξέλιξη μιας τραγωδίας, που σημάδεψε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: BBC